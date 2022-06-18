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İngiltere Başbakanı Johnson, savaşın gölgesindeki Kiev’i ziyaret etti

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2’nci kez Ukrayna’nın başkenti Kiev'e gelerek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e Ukrayna ordusundaki 10 bin askere 120 günde eğitim verme önerisinde bulundu.
İngiltere Başbakanı Johnson, savaşın gölgesindeki Kiev’i ziyaret etti

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2‘nci kez Ukrayna'nın başkenti Kiev’e geldi. Liderler, ikili görüşmenin ardından ortak açıklamada bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, “İngiltere, bu savaşta Ukrayna’ya verdiği desteğin sağlam ve kararlı olduğunu kanıtladı. Ülkemizin dostu Boris Johnson’ı tekrar Kiev’de gördüğüme sevindim” dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson, Devlet Başkanı Zelenskiy'e 120 günde Ukrayna ordusundaki 10 bin askere eğitim verme önerisinde bulunduğunu belirterek, “Ukraynalı askerler, ulusunuzun egemenliğini savunmak için Birleşik Krallık füzelerini ateşliyor. Devlet Başkanı Zelenskiy’e bu savaşın denklemini değiştirebilecek büyük bir yeni askeri eğitim programı önerdim” ifadelerini kullandı.

Açıklanan yeni eğitim programında her askerin 3 hafta boyunca ön cephede savaş kazanma becerilerinin yanı sıra temel tıp eğitimi, siber güvenlik ve karşı patlayıcı taktikleri eğitimleri alması bekleniyor.

Görüşmede ayrıca liderlerin, İngiltere'nin eğitim teklifinin yanı sıra, Rusya'nın tahıl ablukasını sona erdirmede İngiltere'nin nasıl bir rol alabileceği konusu da tartıştığı öğrenildi. İngiltere Başbakanı Johnson en son 9 Nisan'da Ukrayna’yı ziyaret etmişti.

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