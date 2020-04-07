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İngiltere Başbakanı Johnson Solunum Cihazına Bağlanmadı, Oksijen Desteği Aldı

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İngiltere Başbakanı Johnson Solunum Cihazına Bağlanmadı, Oksijen Desteği Aldı
İngiltere Başbakanı Johnson Solunum Cihazına Bağlanmadı, Oksijen Desteği Aldı

Dün yoğun bakımda tedavi görmeye başlandığı açıklanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın solunum cihazına bağlanmadığı ve oksijen desteği aldığı açıklandı.

Kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu Bakan Michael Gove, LBC radyosuna yaptığı açıklamada "Hayır, solunum cihazına bağlı değil. Başbakan biraz oksijn desteği aldı ve tabii ki çok yakından gözlemleniyor." dedi.

Johnson’ın 27 Mart’ta koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Başbakanlık Konutu’nda kendini karantinaya almıştı.

Konuttan çalışmalarını sürdüreceğini belirten Johnson, önceki gece hastalık belirtilerinin ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

İngiltere’de Dışişleri Bakanı Dominic Raab vekaleten Başbakanlık görevini üstlenmiş durumda.

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