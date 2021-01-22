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İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon daha ölümcül olabilir

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede tespit edilen virüs mutasyonunun daha ölümcül olabileceğine dair ileri araştırma gerektiren bulgular olduğunu söyledi.
İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon daha ölümcül olabilir

Yeni virüs tehditlerine karşı hükümete danışmanlık yapan bir kurum tarafından yapılan sunumda ortaya konulan verilerin farklı bilim insanları tarafından değerlendirmeye alındığı da kaydedildi.

Elde edilen verilerin henüz ön değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor.

Mutasyonla ilgili yapılan çalışmalar, bu türün daha hızlı bulaş özelliği olduğunu ortaya koymuştu.

50'den fazla ülkeye yayıldı

Virüs mutasyonu ilk olarak Eylül ayında İngiltere'nin güneydoğusunda Kent şehrinde tespit edilmişti. O tarihten sonra Ada genelinde dominant tür haline gelmiş, 50'den fazla ülkeye yayıldığı tespit edilmişti.

 
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