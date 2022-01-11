İngiltere Başbakanı Johnson ‘yine’ corona kurallarını delip, parti yapmakla suçlanıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Covid-19 yasaklarının en yoğun uygulandığı dönemde sosyal mesafe kurallarına uymayarak şarap ve pizza eşliğinde “toplantı” yaptığı fotoğraflar bir dönem çokça konuşulmuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Covid-19 yasaklarının en yoğun uygulandığı dönemde sosyal mesafe kurallarına uymayarak şarap ve pizza eşliğinde “toplantı” yaptığı fotoğraflar bir dönem çokça konuşulmuştu.

Geçtiğimiz ay çekilen görüntüler başbakanın sosyal mesafe dahil olmak üzere birçok kuralı çiğnediğini ortaya çıkarmıştı.

Boris Johnson, henüz bu görüntülerin ve suçlamaların şokunu atlatamamışken, Başbakan’a yeni bir suçlama geldi.

100 KİŞİYİ PARTİYE DAVET ETMİŞ

c’ın, ülkede corona virüsü kısıtlamalarının sürdüğü ve sosyal temasın son derece sınırlı olduğu Mayıs 2020’de, e-posta gönderdiği 100 kadar kişiyi Başbakanlık Konutu’nda içkili bir etkinliğe davet ettiği ortaya çıktı.

Metropolitan Polisi dün gece, Boris Johnson’ın en üst düzey yetkililerinden birinin, ilk ulusal karantina sırasında “güzel havayı” kutlamak için düzinelerce Downing Street çalışanını bir içki partisine davet ettiğine dair kanıtlar ortaya çıktığını açıkladı.

Johnson’ın özel kalem müdürü Martin Reynolds tarafından gönderilen e-posta’da ‘Oldukça yoğun ve stresli bir dönemin ardından, hazır havalar da bu kadar güzelken, sosyal mesafe kurallarına uyarak Downing Street No:10 bahçesine bize katılmaya ne dersiniz? Lütfen kendi içkinizi getirin ve akşam 18.00’da bize katılın!” ifadeleri yer alıyor.

TEPKİLER BÜYÜDÜ

İngiltere’de insanların dışarıda sadece bir kişiyle görüşebildiği ve kalabalık toplantıların yasaklandığı bir dönemde gerçekleşen partiye yaklaşık 40 kişinin katıldığı düşünülüyor. Görgü tanıkları, İngiliz The Times gazetesine Johnson ve şu anda eşi olan nişanlısı Carrie’nin partiye katıldığını belirtti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada corona virüsü kısıtlamalarının ihlal edilip edilmediğiyle ilgili bağımsız soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin genel başkan yardımcısı Angela Rayner, Başbakan Johnson’ı, “toplumun diğer kesimleri için koyduğu kurallara uymamakla” suçladı.

İşçi Partisi, etkinliğe katıldığının ortaya çıkması halinde, Johnson’ın “çok ciddi soruları yanıtlaması gerektiğini” ifade etti.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili hükümetten açıklama gecikmedi.Sağlık Bakanı Edward Argar Salı günü Sky News’e yaptığı açıklamada, Boris Johnson’ın Downing Caddesi’ndeki ofisindeki partilerin, sevdiklerini COVID-19’a kaptıran insanlara zarar vereceğini, ancak ne olduğunu ortaya çıkarmak için tam bir soruşturma için zaman olması gerektiğini söyledi.

Argar, “Bu raporların, bu iddiaların özellikle sevdiklerini kaybedenler için yaratacağı acıyı anlayabiliyorum” dedi.

Argar sözlerini “Devam eden konuşmalar ya da onun devam eden soruşturması hakkında yorum yapmam… uygun olmaz.” ifadeleriyle sürdürdü.