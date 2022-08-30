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İngiltere Başbakanı Johnson’dan Anastasiadis’e mektup

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderdiği mektupta, İngiltere’nin iki devletli çözümü reddettiğini ilettiği belirtildi.
İngiltere Başbakanı Johnson’dan Anastasiadis’e mektup

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderdiği mektupta, İngiltere’nin iki devletli çözümü reddettiğini ilettiği belirtildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e bir mektup göndererek, ülkesinin Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümü kabul etmediğini vurguladığını yazdılar.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos dün yaptığı açıklamada, Johnson’un Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in mektubuna yanıt olarak gönderdiği mektupta, “Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde çözülmesine yönelik desteğini” dile getirdiğini ve Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) “ortak zemin bulunmasının kolaylaşmasındaki önemini vurguladığını” iddia etti.

Pelekanos’a göre Johnson mektubunda, Anastasiadis’in GYÖ önerilerinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmemesinin “hayal kırıklığı yarattığı” iddiasında bulunurken, “Türk tarafının kapalı bölge Maraş’taki tek taraflı eylemleri hakkında Anastasiadis’in duyduğu hayal kırıklığını da paylaştıklarını” vurguladı.

“Türk tarafının Maraş’taki eylemlerinin sona ermesi ve BM Güvenlik Konseyi kararları ve Güvenlik Konseyi başkanlık açıklaması uyarınca geri alınmaları gerektiğini” öne süren Johnson, “İngiliz hükümetinin, Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğini, Kıbrıs sorununa siyasi çözüm bulunmasına ilişkin olasılıkları sabote edebilecek eylemlerden kaçınmaları yönünde birçok kez teşvik ettiğini” de iddia etti.

Johnson ayrıca, “gerek Maraş gerekse Doğu Akdeniz’deki her türlü gelişmeyi yakından takip etmeye ve istikrarı bozacak eylemlere karşı gelmeye devam edeceklerini” de sözlerine ekledi.

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