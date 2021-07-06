İngiltere Başbakanı Johnson'dan normalleşme açıklaması: Halk koronavirüsle yaşamayı öğrenmeli

İngiltere Başbakanı Boris Johnson düzenlediği basın toplantısında halkın koronavirüsle yaşamayı öğrenmesi ve kendi kanaatini kullanması gerektiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson düzenlediği basın toplantısında halkın koronavirüsle yaşamayı öğrenmesi ve kendi kanaatini kullanması gerektiğini söyledi. Johnson, Covid-19 kısıtlamalarının büyük çoğunluğunun 19 Temmuz'da kaldırılmasını öngördüğünü, ancak bunun için son kararın 12 Temmuz'da verileceğini açıkladı.

Pandeminin henüz bitmediğinin altını çizen Johnson, koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığından dolayı ağır hastalık ve can kaybının süreceğini, ancak ülkede kullanılan Covid-19 aşıları sayesinde bu oranın çok daha düşük seviyede devam edeceğini belirtti ve risklerin dengelenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Halkın tıpkı grip virüsü gibi koronavirüsle de yaşamayı öğrenmesi gerektiğini belirten Johnson yaz mevsimi ve okulların tatile girmesinin avantajından yararlanarak normalleşme için adım atılması için doğru zamanın geldiğini vurguladı.

Basın toplantısında konuşan hükümetin bilim danışmanı Sir Patrick Vallance ise yürütülen etkin aşılama kampanyasının koronavirüs kaynaklı hastaneye yatma, ağır hastalık ve can kaybı arasındaki bağı zayıflattığına ancak tam olarak kesmediğine dikkat çekerek, yeni vaka sayısının yaklaşık her dokuz günde bir ikiye katlandığını açıkladı.

İngiltere'de Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları kullanılıyor.

Daha önce 21 Haziran'da başlaması planlanan tam normalleşme takvimi ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının ülkedeki yayılma hızının artması üzerine 19 Temmuz tarihine ertelenmişti.