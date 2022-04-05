  • BIST 2.326,29
  • Altın 910.37
  • Dolar 14.7273
  • Euro 16.0491
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Rus halkına 'gerçekleri öğrenin' çağrısı

» »
İngiltere Başbakanı Johnson, Rus halkına hitaben yayınladığı video mesajında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "dünyayı dehşete düşüren vahşet" nedeniyle savaş suçu işlemekle suçlandığını belirterek, Ruslardan gerçekleri araştırmalarını istedi.
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Rus halkına 'gerçekleri öğrenin' çağrısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 1 dakika 50 saniyelik mesajına Rusça olarak, "Rus halkı gerçeği bilmeyi hak ediyor, siz gerçekleri bilmeyi hak ediyorsunuz." diye başladı.

Daha sonra İngilizce devam eden Johnson, Rus birliklerinin Buça, İrpin ve Ukrayna'nın başka yerlerinde işlediği vahşetin dünyayı dehşete düşürdüğünü söyleyerek, "Siviller katledildi, elleri bağlı vurularak öldürüldü. Kadınlara küçük çocuklarının gözü önünde tecavüz edildi. Cesetler üstünkörü yakıldı, toplu mezarlara atıldı veya sokağa öylece bırakıldı." dedi.

Rus hükümetinin "şok edici ve mide bulandırıcı" bu eylemleri halktan saklamaya çalışmasına şaşılmaması gerektiğini kaydeden İngiliz Başbakan, "Devlet Başkanınız, neler olduğunu görebilseniz onun savaşını desteklemeyeceğinizi biliyor." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunların Rusya'nın onuru üzerinde bir leke olduğunu da bildiğini söyleyen Johnson, Rus halkından gerçeklere ulaşabilmeleri için VPN kullanarak Rusya'da yasaklı sitelere erişmelerini ve araştırma yapmalarını istedi.

Sorumlulardan hesap sorulacağını kaydeden İngiliz Başbakan, konuşmasını Rusça, "Devlet Başkanınız savaş suçları işlemekle suçlanıyor. Ama sizin adınıza hareket ettiğine inanamıyorum." diyerek sonlandırdı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere Başbakanı Johnson, ramazan ayını kutladı02 Nisan 2022 Cumartesi 10:24
  • İngiliz yüksek mahkemesi: Nebahat İşbilen, pasaportunda yardımcı olması için Prens Andrew’a rüşvet vermiş01 Nisan 2022 Cuma 13:06
  • Kraliçe Elizabeth Oğlu Prens Andrew’a Hayır Diyemedi30 Mart 2022 Çarşamba 22:07
  • İngiltere, Ukrayna'da Ateşkes Sağlansa Bile Rusya'ya Yönelik Yaptırımları Kaldırmayacak30 Mart 2022 Çarşamba 17:47
  • Kraliçe Elizabeth 5 Ay Sonra Kamuoyu Önüne Çıktı29 Mart 2022 Salı 20:22
  • İngiltere, İlk Kez Bir Rus İş Adamının Yatına El Koydu29 Mart 2022 Salı 19:33
  • Gözaltındayken iç çamaşırı ve çorapla kaçtı27 Mart 2022 Pazar 16:05
  • Johnson: Putin kırmızı çizgiyi çoktan geçti24 Mart 2022 Perşembe 11:06
  • İngiltere’de yıllık enflasyon 1992’den beri en yüksek seviyesinde23 Mart 2022 Çarşamba 12:20
  • İngiltere'de tepki çeken afiş: İyi bir Rus, ölü bir Rus23 Mart 2022 Çarşamba 10:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti