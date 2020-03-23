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İngiltere Başbakanı Johnson'ın babası Fransız vatandaşlığına başvurdu

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit'e karşı olan ve muhalif görüşlerini açıklayan babası Stanley Johnson Fransız vatandaşlığına başvurdu.
İngiltere Başbakanı Johnson'ın babası Fransız vatandaşlığına başvurdu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit'e karşı olan ve muhalif görüşlerini açıklayan babası Stanley Johnson Fransız vatandaşlığına başvurdu.

79 yaşındaki Johnson'ın bu başvurusu kızı Rachel'ın yazdığı ve geçtiğimiz hafta yayınlanan kitapta ortaya çıktı.

"Rake'ın İlerleyişi: Benim politik orta yaş krizim" adlı kitapta Rachel Johnson annesinin Versailles doğumlu olduğunu ve bu münasebetle babasının da Fransız vatandaşlığına başvurduğunu yazdı ve "Bu oldukça iyi bir haber belki bu sayede ben de Fransız olabilirim" diye ekledi.

Baba Johnson hayatı boyunca AB için çalıştı

Stanley Johnson Avrupa Birliği'nin (AB) kurulduğu yıllarda Brüksel'de görev yapmış olan ilk resmi yetkililerden biriydi ve yıllarca AB Parlamentosu'nda parlamenterlik görevi ve ardından Komisyon'da görev yaptı.

Bu nedenle Boris Johnson da çocukluğunu Brüksel'de geçirdi ve Fransızca konuşmayı öğrendi. Baba ile oğul Johnson arasında pek çok konuda fikir ayrılıkları bulunuyor ve bu durum her fırsatta kendini gösteriyor.

Koronavirüs konusunda da ayrı düştüler

Son olarak salgın nedeniyle önlem almak yerine kitlesel bağışıklık kazanmayı deneyeceklerini açıklayan Boris Johnson'ın politikasını eleştiren baba Johnson oğlunu dinlememeleri için halka seslenerek evde kalma ve önlem alma çağrısı yapmıştı.

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