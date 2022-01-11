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İngiltere Başbakanı Johnson'ın Salgın Kısıtlamalarında Partiye Katıldığı İddia Edildi

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İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen aralarında Başbakan Boris Johnson ve eşinin de olduğu 40'tan fazla kişinin, Mayıs 2020'de Başbakanlık bahçesinde yapılan bir partiye katıldığı ileri sürüldü.
İngiltere Başbakanı Johnson'ın Salgın Kısıtlamalarında Partiye Katıldığı İddia Edildi

İngiltere'deki televizyon ağı ITV'nin haberine göre elde edilen bir elektronik posta, ülkede hane halkı dışında buluşmaların yasak olduğu 20 Mayıs 2020'de yapılan partiye ilişkin davetin ilk kanıtı oluşturuyor.

Habere göre, davete ilişkin elektronik posta, Başbakan'ın Özel Kalem Müdürü Martin Reynolds tarafından Başbakan'ın danışmanları, konuşmalarını yazanlar ve diğer görevliler dahil 100'den fazla çalışana gönderildi.

Davete ilişkin postada, "İnanılmaz derecede yoğun geçen bir dönemin ardından bu akşam 10 Numara'nın (Başbakanlık) bahçesinde güzel havanın tadını çıkarmanın ve sosyal mesafeli olarak bir şeyler içmenin iyi olacağını düşündük. Lütfen saat 18.00 itibarıyla bize katılın ve kendi içkinizi getirin!" yazdığı görüldü.

ITV'ye göre, davete aralarında Başbakan Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson'ın da olduğu 40 kişi katıldı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Keir Starmer'in Yardımcısı Angela Rayner, konuya ilişkin, "Boris Johnson, bizler için koyduğu kurallara hiç saygı duymadığını sürekli olarak gösterdi." dedi.

Parti gerçekleştiği sırada sağlık çalışanları gibi kritik görevlerde bulunanların halkı güvende tutmak için gece gündüz çalıştığını kaydeden Rayner, insanların o dönem zor koşullarda yalnızlık içinde yaşadığını ve ülkenin çoğunluğu için özgürlüğün günlük yürüyüşle sınırlı olduğunu belirtti.

Başbakan Johnson, daha önce, 20 Mayıs 2020'de yapılan bir partiye katılıp katılmadığına dair soruları cevaplandırmaktan kaçınmıştı.

Bir hükümet görevlisinin Başbakanlık'taki tüm salgın ihlallerine ilişin soruşturma yaptığına atıfta bulunan Johnson, "Bildiğiniz gibi bu, Sue Gray tarafından yapılan bir soruşturmanın konusu." demişti.

Başbakanlık bahçesinde 15 Mayıs 2020'de de ayrı bir etkinlik düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Başbakanlık personelinin 2020 Noel'i öncesinde de benzer şekilde eğlenceler düzenlendiği belirtilmişti.

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