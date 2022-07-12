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İngiltere Başbakanı Johnson'ın yerini alacak kişi 5 Eylül'de açıklanacak

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İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin atayacağı yeni başbakanın Eylül ayında belli olacağı açıklandı.
İngiltere Başbakanı Johnson'ın yerini alacak kişi 5 Eylül'de açıklanacak

İngiltere'de Muhafazakar Parti, Pazartesi günü parti yetkilileri tarafından kabul edilen kurallar çerçevesinde parti üyeleri arasında yapılacak oylamanın ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yerine geçecek kişiyi 5 Eylül'de açıklayacağını duyurdu.

Muhafazakar Parti, parti üyelerinin posta yoluyla oylanacakları oylamanın, şimdiye kadar ilan edilen 11 aday arasından alanı daraltmak için hızlandırılmış bir süreçle seçilecek iki aday arasında bir seçim olacağını söyledi.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin belirlenecek yeni başbakanı aynı zamanda ülkenin başbakanı olacak.

Şu ana kadar Muhafazakar Parti'nin yeni başkanı olmak için 11 milletvekili adaylığını açıkladı. Bunlar arasında Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt, Muhafazakar Parti Milletvekili Tom Tugendhat, Dışişleri Bakanı Liz Truss, yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, Milletler Topluluğu Bakanı Jeremy Hunt, eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch, eski Sağlık Bakanı Sajid Javid, İngiltere ve Galler Başsavcısı Suella Braverman, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ve Muhafazakar Parti Milletvekili Rehman Chishti bulunuyor. Ek olarak İçişleri Bakanı Priti Patel'in ise adaylığını koymak üzere düşündüğü öne sürülüyor.

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