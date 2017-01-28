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İngiltere Başbakanı Theresa May Türkiye’ye gidiyor

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İngiltere Başbakanı Theresa May Türkiye’ye gidiyor
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın daveti üzerine bugün Türkiye’ye gidiyor.

ABD ziyaretinin ardından Ankara’ya geçecek olan May, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’la biraraya gelecek.

İngiliz Başbakanlık Sözcüsü geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, May’in Türkiye ziyaretinin gündeminde Kıbrıs konusunun da bulunacağını dile getirmiş, Kıbrıs sorununun çözümündeki mevcut ivmenin korunmasını istediklerini ve İngiltere’nin bu yöndeki çabalara desteğinin süreceğini vurgulamıştı.

İngiltere Başbakanı May’in ABD ziyaretinin hemen ardından Türkiye’ye gidecek olması “Brexit sonrası İngiltere’nin dünyada kendine yeni bir konum arayışı olarak” değerlendiriliyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Başbakan olduktan sonra yapacağı ilk Türkiye ziyaretiyle, iki ülke arasında özellikle savunma, güvenlik ve ticaret alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesi, terör örgütü IŞİD ile mücadele, Suriye’deki durum ve Kıbrıs gibi uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

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