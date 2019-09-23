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İngiltere Başbakanı'ndan Suudi Arabistan açıklaması: Asker yollama seçeceğini değerlendiriyoruz

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Suudi Arabistan'a ait Aramco petrol tesislerine İran'ın saldırmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Johnson, 'ABD ve Suudi Arabistan bizden daha fazla destek talep ederse, bunu değerlendireceğiz' diye konuştu.
İngiltere Başbakanı'ndan Suudi Arabistan açıklaması: Asker yollama seçeceğini değerlendiriyoruz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Suudi Arabistan'a ait Aramco petrol tesislerine yapılan İHA saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'nin New York eyaletinde bulunan Johnson, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İngiltere, Aramco'ya yapılan saldırılarda İran'ın payı olmasının yüksek bir ihtimal olduğunu düşünüyor ve sorumluğu İran'a yüklüyor" diye konuştu.

Körfezde 'tansiyonu düşürmek için ABD ve Avrupa arasında araç' olmayı hedeflediklerini söyleyen Johnson, buna karşın bölgeye asker yollama seçeneğini değerlendirdiklerini dile getirdi.

Johnson, "ABD ve Suudi Arabistan bizden daha fazla destek talep ederse, işlevli olmak adına bunu değerlendireceğiz. ABD'liler destek beklediklerini söylüyorlar. Biz de yakından takip ediyoruz" dedi.

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