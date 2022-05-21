İngiltere Başbakanı’nın babası, Fransa vatandaşı oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın babası Stanley Johnson, Fransız vatandaşı oldu.

BBC'nin haberine göre Belçika basınına konuşan Stanley Johnson, Brexit sonrasında Avrupa Birliği ile bağını korumak için bu kararı aldığını söyledi. Çok mutlu olduğunu belirten Stanley Johnson, “Kendimi bir kez daha AB üyesi olarak görüyorum, bu çok iyi” diye konuştu.

İngiliz Başbakanlık Ofisi ise Stanley Johnson’ın kararını “kişisel bir karar” olarak niteledi.

81 yaşındaki Stanley Johnson İngiltere’nin AB’den ayrılmasından bir ay önce Fransız vatandaşlığına başvuracağını duyurmuştu. Annesi Fransız olan Stanley Johnson, oğlunun aksine 2016’daki Brexit referandumunda “hayır” oyu vermişti.

Öldürülen Osmanlı İmparatorluğu’nun son İçişleri Bakanı Ali Kemal’in torunu olan Stanley Johnson, 1979-1984 yılları arasında Avrupa Parlamentosu’nda vekillik görevi yürütmüştü.