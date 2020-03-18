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İngiltere basınına göre 'Londra'ya giriş çıkışların kapatılması' gündemde

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İngiltere basınına göre 'Londra'ya giriş çıkışların kapatılması' gündemde
İngiltere basınına göre 'Londra'ya giriş çıkışların kapatılması' gündemde

İngiltere basınında yer alan haberlere göre 'Londra'ya giriş çıkışların kapatılması' gündemde.

Bu uygulamanın hafta sonu öncesinde başlatılabileceği belirtiliyor.

İngiliz Financial Times gazetesinin sitesinde, diğer bölgelere kıyasla vaka sayısında daha fazla artış kaydedilen başkent Londra’da daha sert tedbirlere başvurulacağı ifade ediliyor.

Daily Telegraph gazetesinin sitesinde yer alan haberde de hükümetin koronavirüs salgınını önleme amacıyla acil yasalar çıkarmakta olduğu ve Londra’ya giriş çıkışların kapatılacağı belirtiliyor.

Londra Büyük Şehir Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın ofisine yakın kaynaklara dayandırılan haberde, bir kaynağın şu sözlerine yer veriliyor:

“Londra’nın tümüyle kapatılmasını bekliyoruz, ama merkezi hükümetten kimse bunun ne zaman olacağını veya ne şekilde olacağını açıklamıyor. Başbakan, Londra’daki vaka sayısında ülke ortalamasını aşan bir tırmanma olduğu için daha hızlı ve etkili tedbirler almamız gerektiğini söylüyor, ancak bunun ne anlama geldiğini Belediye Başkanı’nın ofisi henüz bilmiyor, çünkü Başabakanlıktan açıklama yapılmadı.”

Koronavirüsle ilgili hazırlanan yasa tasarısının hükümete işletmeleri veya kuruluşları kapatma ve etkinlikleri sınırlama ve yasaklama yetkisi vereceği belirtiliyor.

Başbakan Boris Johnson’ın restoran ve publardan kaçınma ve evden çalışma çağrısına pek çok kişinin uymadığı belirtiliyor.

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 104'e ulaştı.

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