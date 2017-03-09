İngiltere basınında Barcelona destanı

İngiliz gazeteleri, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde 4-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Paris Saint-Germain'i 6-1 yenerek tur atlamasına sayfalarında geniş yer verdi.

Tüm gazeteler Şampiyonlar Ligi'nin tarihinde daha önce böylesi bir geri dönüş olmadığına dikkat çekti.

imes gazetesindeki haberin başlığı, "Barcelona rekorlar kitabını yeniden yazdı".

Gazete haberinde Barcelona'nın tarihi bir geri dönüşe imza attığını ve buna takımın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın öncülük ettiğini belirtiyor. Neymar, 88. dakikada muhteşem bir friikik golüyle takımını 4-1 öne geçirmiş, kısa süre sonra da penaltıdan Barca'nın beşinci golünü atmıştı.

Times'taki haberde, Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique'nin maç öncesi söylediği şu sözler hatırlatılıyor:

"Onlar ilk maçta bize 4 attılarsa, biz de onlara 6 atabiliriz."

Gazete ayrıca, Barcelona'ya uzatma dakikalarında turu getiren golü atan Sergi Roberto'nun da 2006 yılında henüz 14 yaşındayken Barcelona'nın akademisine katıldığını hatırlatmış okurlarına.

'Destansı geri dönüşle tarih yazdı'

Daily Telegraph'in spor ekindeki haberin başlığı ise "Barcelona destansı geri dönüşle tarih yazdı".

"Unutulmaz" olarak nitelendirdiği maçı Nou Camp Stadyumu'nda izleyen gazetenin spor muhabiri Jason Burt, haberine şu satırlarla başlamış:

"Bazen mucizeler olur. İnanılmaz sonuç, inanılmaz sahneler, inanılmaz bir maç...Ben de oradaydım."

"Nasıl olduysa Barcelona 7 dakikada 3 gol attı" diyen Jason Burt, bu 7 dakikanın 5'inin de oyuna sonradan eklenen duraklama dakikaları olduğunu belirtiyor.

Burt'e göre Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Unai Emery, takımının ilk maçı 4-0 kazanmasına karşın ikinci maçta da muhtemelen gol atması gerektiğini biliyordu. Bu nedenle ikinci yarıda oyuna Di Maria'yı aldı. Fransız takımı bir diğer Arjantinli Cavani'nin ayağından golü de buldu. Ancak bu gol de tura yetmedi.

'Tur, büyüleyici bir geri dönüşle geldi'

Guardian ise "Barcelona'daki o akşam" demiş, spor ekinin ilk sayfasında.

Gazete Sergi Roberto'nun duraklama dakikalarında attığı golün ardından "büyüleyici bir geri dönüşle" turun geldiğini belirtiyor.

Guardian'daki haberin başlığı ise "Roberto son dakikada Barcelona'yı masal alemine taşıdı".

Gazetenin Nou Camp'da maçı izleyen muhabiri Sid Lowe, Barcelona'nın iki gol atan yıldızı Neymar'ın maçtan önce takımının tur şansını yüzde 1 olarak gördüğünü söylediğini hatırlatıyor.

İlk yarıda Barcelona'nın ikinci golünden sonra tribünlerden "Evet yapabiliriz" tezahüratının yükseldiğini yazan Guardian muhabiri, aynı tezahüratın beşinci golden sonra duyulduğunu da kaydediyor ve ekliyor:

"İnanılmaz bir şekilde, şaşırtıcı bir şekilde, tarihi bir şekilde, hayret edilecek bir şekilde başardılar."