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İngiltere, Belçika Almanya'da yeni vakalar: Omicron varyantı Avrupa'da yayılıyor

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Güney Afrika'da ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde endişeye neden olan Covid-19'un Omicron varyantı Avrupa'da da yayılmaya başladı.
İngiltere, Belçika Almanya'da yeni vakalar: Omicron varyantı Avrupa'da yayılıyor

İlk olarak Belçika'da tespit edilen Omicron varyantı İngiltere'de de ortaya çıktı. Almanya ise ilk olarak şüpheli olarak duyurduğu vakanın daha sonra Omicron olduğunu açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkede 2 kişiye Omicron varyantı teşhisi konulduğunu ve hane halkıyla birlikte karantinaya alındıklarını belirtti. İki vakanın "bağlantılı" olduğunu aktaran Javid, vakaların görüldüğü Chelmsford ve Nottingham'da toplu testler yapılacağını açıkladı.

Öte yandan Javid, pazar günü sabah saat 04.00'ten itibaren seyahatle ilgili "kırmızı listeye" Angola, Mozambik, Malavi ve Zambiya'nın da ekleneceğini duyurdu.

Bakan Javid, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada yeni varyantın, Delta türünden daha bulaşıcı olabileceğini ve mevcut aşıların da varyanta karşı daha az etkili olabileceğini belirtmişti.

Belçika ve Almanya'da yeni varyant

Hessen eyaleti Sosyal İşler Bakanı Kai Klose, günün ilk saatlerinde Omicron varyantının Almanya'ya ulaşmış olmasının 'mümkün' olduğunu duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından bir ileti paylaşan Bakan Klose, "Dün gece Güney Afrika'dan dönen bir yolcuda birkaç Omicron tipi mutasyon bulundu" dedi. Şüpheli vakanın izole edildiği aktarılırken, Güney Afrika'ya gidenlerin temas sayısını azaltmaları istendi.

Daha sonra Almanya'da da omicron varyantının tespite edildiği duyuruldu.

Belçika Sağlık Bakanlığı da, Mısır'dan Türkiye aktarmalı gelen bir kişide yeni Covid-19 varyantının bulunduğunu açıkladı.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke yurtdışından gelen bir kişi de Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı. Genç bir kadın olduğu belirtilen hasta kadının, Türkiye üzerinden Mısır'dan geldiği ve varışından 11 gün sonra semptomların görülmeye başladığı kaydedildi.

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