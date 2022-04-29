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İngiltere, binlerce askeri tatbikat için Avrupa’ya gönderiyor

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Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa’da gerilimi artırırken İngiltere, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük konuşlandırmalarından birinde 8 bin askerle Avrupa çapında bir dizi tatbikat yapacağını duyurdu.
İngiltere, binlerce askeri tatbikat için Avrupa’ya gönderiyor

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan bu sabah yapılan açıklamada, “Yaklaşık 8000 İngiliz askeri, Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük konuşlandırmalardan birinde, bu yaz Avrupa çapında bir dizi planlı tatbikat yapacak” dendi.

NATO güçleriyle birlikte yürütülecek ve bir bölümü bu hafta başlayan tatbikatların Finlandiya, Polonya, Estonya ve Kuzey Makedonya’yı kapsayacağı belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı, tatbikatlara NATO müttefikleri ve ortaklarından on binlerce askerin de katılacağını vurguladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, “Avrupa’nın güvenliği hiç bu kadar önemli olmamıştı” ifadelerini kullandı.

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