  • BIST 89.628
  • Altın 223,030
  • Dolar 5,3693
  • Euro 6,1407
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

İngiltere Brexit Anlaşmasını 15 Ocak'ta oylayacak

» »
İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasının 15 Ocak Salı günü parlamentoda oylanacağı bildirildi.
İngiltere Brexit Anlaşmasını 15 Ocak'ta oylayacak

İngiltere Başbakanı Theresa May'e zor günler yaşatan İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini sonlandıracak anlaşmanın parlamentoda 15 Ocak Salı günü oylanacağı bildirildi.

Oylama tarihini BBC hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberiyle duyurdu. Başbakan May, Brexit anlaşmasının parlamentoda büyük bir farkla reddedileceği kaygısıyla, Aralık ayında yapılması beklenen oylamayı ertelemek zorunda kalmıştı. Hükümet daha önce oylamanın 14 Ocak haftasında yapılacağını duyurmuştu.

Oylamanın sonucu belirsiz olsa da BBC'ye konuşan Brexit Bakanı Kwasi Kwarteng anlaşmanın onaylanacağı konusunda güveninin tam olduğunu söyledi.

Brexit anlaşmasına şüpheyle yaklaşan parlamenterlerin desteğini kazandığına dair çok az işaret bulunan May dün yaptığı açıklamada, anlaşmanın reddi halinde İngiltere'nin bilinmeyen bir durumla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Brexit ile ilgili ikinci bir referandum fikrine de karşı çıkan May, AB'den ayrılma tarihi olan 29 Mart'a kadar böyle bir referandumun yapılamayacağını savundu.

İkinci bir referandum ile ilgili anketlerde Brexit karşıtları önde bulunurken, May'in kendi kabinesinde de Brexit anlaşmasına direnenler olduğu biliniyor. En büyük itiraz ise Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda arasındaki katı sınır kontrollerini konu alan ‘Backstop' protokolüne yapılıyor. 

Ancak AB, Londra ile Brüksel arasında bin bir güçlükle varılan Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmeye yanaşmıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Macaristan'da "kölelik yasası" protestosu06 Ocak 2019 Pazar 13:53
  • Paris: Sarı Yeleklilerin hedefi hükümeti devirmek05 Ocak 2019 Cumartesi 16:41
  • Euro Bölgesi için resesyon uyarısı04 Ocak 2019 Cuma 17:29
  • 'Almanya'nın en seksi polisi' seçimini yaptı04 Ocak 2019 Cuma 14:59
  • Avrupa kara kışın etkisi altında04 Ocak 2019 Cuma 13:20
  • Bilgisayar başında geçirilen zamanla ilgili endişeleri büyütmeyin04 Ocak 2019 Cuma 13:15
  • Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde 216 kişi tutuklandı03 Ocak 2019 Perşembe 19:42
  • Son dakika: Yunan konsolos ölü bulundu!03 Ocak 2019 Perşembe 17:12
  • 'Seks yaparken ağlamadın, şimdi kapa çeneni'03 Ocak 2019 Perşembe 09:14
  • Theresa May'in Suudi Arabistan'ı kınadığı gün, İngiliz heyetinin silah satışı için Riyad'da olduğu ortaya çıktı02 Ocak 2019 Çarşamba 21:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti