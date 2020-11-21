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İngiltere Brexit sonrası için ikinci önemli ticaret anlaşmasını Kanada ile imzaladı

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Brexit sonrası uluslararası ticaret ilişkilerine kendi başına devam edecek olan İngiltere ikinci önemli anlaşmasını Kanada ile imzaladı.
İngiltere Brexit sonrası için ikinci önemli ticaret anlaşmasını Kanada ile imzaladı

Avrupa Birliği'nden resmi olarak ocak ayında ayrılmasına rağmen İngiltere 31 Aralık'a kadar birlik bünyesinde imzalanan ticaret anlaşmalarından faydalanmaya decam ediyor.

Bu tarihe kadar diğer ülkelerle ikili anlaşmalara imzalayamaması halinde ithalat ve ihracat işlelerinde tarifeler devreye girebilecek ve gümrük işlemlerdindeki formaliteler artacak.

İngiltere ve Kanada arasındaki geçici anlaşma geniş kapsamlı müzakereler sürerken bu tür sorunları önlemeyi amaçlıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yaptığı yazılı açıklamada "Bu Transatlantik ticaretimizin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için en yakın ortaklarımızla yaptığımı İngiltere için harika bir anlaşma," ifadeleri yer aldı.

 

Johnson gelecek yıl başından itibaren İngiltere ekonomisinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak daha kapsamlı bir ticaret anlaşması için de müzakerelerin başlayacağını duyurdu.

İngiltere geçtiğimiz ay da benzer bir anlaşmayı Japonya ile imzalamıştı. Uzakdoğu ülkesi ile varılan anlaşma büyük oranda halihazırda yürürlükte olan uygulamaların devamı niteliğindeydi.

 

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