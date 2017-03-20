 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.546
  • Altın 143,880
  • Dolar 3,6332
  • Euro 3,9066
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

İngiltere Brexit sürecini gelecek hafta başlatacak

» »
İngiltere Brexit sürecini gelecek hafta başlatacak
İngiltere'nin, Brexit sürecini resmen başlatacak 50. maddeyi 29 Mart'ta işleteceği duyuruldu.

İngiltere'nin, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini resmen başlatacak 50. maddeyi 29 Mart'ta işleteceği duyuruldu.

Brexit Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin AB Daimi Temsilcisi Tim Barrow'un Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'a, ülkesinin Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini 29 Mart'ta işleteceği bilgisini verdiği ifade edildi.

Hükümet, bu ay bitmeden 50. maddeyi yürürlüğe koymayı hedeflediğini daha önce duyurmuştu.

Üye ülkelerin AB'den ayrılmasını düzenleyen 50. maddenin işletilmesinin ardından başlayacak resmi müzakere süreciyle İngiltere 2 yıl içerisinde birlikten çıkmış olacak.

İngiltere'de geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Corloene kasabasına yasak: Mafya babası, vaftiz babası olamaz20 Mart 2017 Pazartesi 09:26
  • FT: İngiltere ve Almanya yeni bir ortak savunma anlaşmasına hazırlanıyor20 Mart 2017 Pazartesi 09:24
  • Hollanda Hayvanlar Partisi: Hedef 25 sandalye20 Mart 2017 Pazartesi 09:23
  • Schulz yüzde 100’le genel başkan20 Mart 2017 Pazartesi 09:05
  • Çanakkale şehitleri Fransa'da anıldı20 Mart 2017 Pazartesi 09:03
  • Londra'da Suriye yürüyüşü19 Mart 2017 Pazar 11:26
  • Paris Orly Havalimanı'ndaki saldırı...19 Mart 2017 Pazar 11:04
  • Paris Orly Havalimanı'ndaki saldırgan vuruldu18 Mart 2017 Cumartesi 12:54
  • Paris'te havalimanında silah sesleri18 Mart 2017 Cumartesi 12:10
  • Çanakkale Şehitleri Bakü'de anıldı18 Mart 2017 Cumartesi 10:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti