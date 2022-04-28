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İngiltere bu davayı konuşuyor: Uyuşturucu bağımlısı anne, 7 yaşındaki oğlunu ölüme terk etti

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İngiltere bu davayı konuşuyor: Uyuşturucu bağımlısı anne, astım krizi geçiren 7 yaşındaki oğlunu ölüme terk etti
İngiltere bu davayı konuşuyor: Uyuşturucu bağımlısı anne, 7 yaşındaki oğlunu ölüme terk etti

İngiltere’de gündem, astım krizi geçiren 7 yaşındaki oğlunu ölüme terk eden uyuşturucu bağımlısı anne. 40 yaşındaki Laura Heath, bugün İngiltere’de hakim karşısına çıktı.

7 yaşındaki oğlu Hekim Hüseyin’i astım krizi geçirdiği sırada ölüme terk eden anneye 20 yıl hapis cezası verildi.

Hakim, Hekim Hüseyin’in Kasım 2017’de Birmingham’da ölümünün, “felaket ve içler acısı” ebeveynliğinin sonucu olduğuna karar verdi. Kadının uyuşturucuya öncelik verdiği ve oğlunun kriz geçirdiği sırada da uyuşturucu etkisinde olduğu kaydedildi.

Hakeem Hussain: Mum guilty of manslaughter over fatal asthma attack - BBC News

Davanın hakimi, cezayı açıkladıktan sonra, “Trajik bir şekilde, Hekim Hüseyin’in kısacık yaşamında, onu tanıyan insanlar için bir mutluluk ve sevgi ilhamı olduğu açık. Gerçek şu ki, Hekim, senin acınası ihmalin sonucu öldü. Eroin ve kokain bağımlılığınızın hayatınızı tamamen ele geçirmesine izin verdiğiniz için öldü. Ölümü gereksiz, trajik ve annesi olarak sefil başarısızlığının bir sonucuydu.” ifadelerinde bulundu.

Korkunç annenin, ağır astım hastası oğlunun astım cihazını, uyuşturucu kullanmak için aldığı iddiası da dava dosyasında yer aldı.

7 yaşındaki çocuğun, bahçede astım krizi geçirdikten sonra yere yığıldığı, ancak annesinin onla ilgilenmediği ve burada kendi kendine boğularak öldüğü belirtildi. Annesinin bu sırada uyuşturucu yüzünden sızdığı ve uyanmadığı kaydedildi.

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