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İngiltere çapında grip aşısı kampanyasını reddeden Müslümanlar, 'helal' aşı istiyor

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Grip aşısı kampanyasına burun spreyinin domuz jelatini içeriğinden ötürü çocuklarının katılmasını istemeyen İngiltere'deki Müslümanlar, 'helal' aşı çağrısı yaptı.
İngiltere çapında grip aşısı kampanyasını reddeden Müslümanlar, 'helal' aşı istiyor

İngiltere'de gripten korunmaya yönelik halk sağlığı kampanyası çerçevesinde 2-10 yaş arasındaki her sağlıklı çocuğun gelecek ay burundan grip aşısı olması gerekiyor.

 

Ancak İngiliz basınına göre, Müslüman mukim ve yurttaşların çoğu, çocuklarının ülke çapında grip aşısı programına katılmasını 'helal' olmadığı gerekçesiyle reddediyor.

'ULEMAYA DANIŞTIK'

The Daily Telegraph gazetesi, Müslüman ebeveynlerin özellikle Fluenz burun spreyi aşısının domuzlardan elde edilen jelatin içermesiyle ilgili endişeli olduklarını yazdı.

The Telegraph'a konuşan Britanya Müslüman Konseyi'nin eski genel sekreteri ve halihazırdaki araştırma komisyonu başkanı Shuja Shafi, emekli doktor sıfatıyla şunları söyledi:

"Ulemaya danıştık, onların görüşüne göre helal olan yeni bir aşıya ihtiyacımız var."

ANCAK ALTERNATİF YOKSA VE HAYATİ RİSK VARSA

Buna göre Britanya Müslüman Konseyi, Fluenz spreyine ancak başka alternatif yoksa ve çocuklar için hayati risk varsa izin verilebileceği yönünde görüş bildirdi.

Shafi, geçen yıl da tıp uzmanlarına bu soruna uzun vadeli çözüm bulunması çağrısı yapmıştı.

KAMU KURUMUNDAN DESTEK

Çağrısını dikkate alan İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun (PHE) bağışıklık bölümü başkanı Mary Ramsay, aşıların güvenli ve etkili olmasını garanti etmeye birincil öncelik verdiklerini söyledi. 

Ramsay, PHE'nin ebeveynleri kararlarıyla ilgili inanç ve topluluk liderlerden danışmanlık almalarını teşvik ettiğini belirtti. 

DOMUZ JELATİNİ OLMAZSA ETKİLİ OLUR MU?

Halihazırda elde domuz jelatini içermeyen spreyler bulunduğunu, ama sadece riski yüksek çocuklar için kullanıldığını yazan The Telegraph, alternatif aşının gribin yayılmasını azaltmak bakımından daha az etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

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