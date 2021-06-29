  • BIST 1.372
  • Altın 495,371
  • Dolar 8,7277
  • Euro 10,3913
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

İngiltere çeyrek finalde

» »
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İngiltere, Almanya’yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Joachim Löw, Almanya’nın başındaki son maçından yenilgiyle ayrıldı.
İngiltere çeyrek finalde

Turnuvanın ev sahiplerinden İngiltere, başkent Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanan son 16 turu mücadelesinde Almanya ile karşılaştı.

75. dakikada İngiltere golü buldu. Luke Shaw’un yerden kale alanına gönderdiği topu, dokunarak ağlara yollayan Raheem Sterling, takımını 1-0 öne geçirdi. Sterling, EURO 2020’deki üçüncü golüne imza attı.

86. dakikada İngiltere farkı ikiye çıkardı. Jack Grealish’in sol taraftan ceza alanına girerek ortaladığı topu kafayla filelere gönderen Harry Kane, durumu 2-0 yaptı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan İngiltere, çeyrek finale kaldı. İngilizler, çeyrek finalde İsveç-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle İtalya’nın başkenti Roma’da 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00’de karşılaşacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ'den Koronavirüs Uyarısı: EURO 2020'ye Ev Sahipliği Yapan Ülkelerde Kısıtlamaların Esnetilmesi Endişe Verici23 Haziran 2021 Çarşamba 19:00
  • Cumhuriyet Meclisi ve İskele Masterleri Takımları Maç Yaptı23 Haziran 2021 Çarşamba 16:31
  • Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı23 Haziran 2021 Çarşamba 13:09
  • EURO 2020 heyecanı sürüyor; işte maç programı ve puan durumu23 Haziran 2021 Çarşamba 09:15
  • Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrılıyor22 Haziran 2021 Salı 09:26
  • EURO 2020'de "0" çeken Türkiye A Milli Takım, turnuvaya veda etti20 Haziran 2021 Pazar 21:46
  • EURO 2020 heyecanı başladı; işte maç programı ve puan durumu20 Haziran 2021 Pazar 12:18
  • Türk futbolunun lokomotif kulüplerinden Galatasaray'da tarihi gün…19 Haziran 2021 Cumartesi 11:48
  • Hollanda ve Belçika Son 16’da18 Haziran 2021 Cuma 22:17
  • Ronaldo'ya COCA-COLA'ya Tavrı Sonrası 'İki Yüzlülük' Eleştirisi: "Geçmişte Reklamlarında Oynadı"17 Haziran 2021 Perşembe 23:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti