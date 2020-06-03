İngiltere: Çin güvenlik yasasını diretirse, milyonlarca Hong Konglu'ya İngiliz vatandaşlığı veririz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pekin'in Hong Kong'ta "Ulusal Güvenlik Yasasını" uygulamakta kararlı olması taktirde, milyonlarca Hong Konglu'ya İngiltere pasaportu ve vatandaşlığı verebileceklerini duyurdu.

Boris Johnson The Times gazetesinde kaleme aldığı makalede, "Hong Kong'daki birçok kişi, Çin'in daha önce sürdürmeyi taahhüt ettiği yaşam tarzlarını tehdit ettiğini düşünüyor. Eğer Çinli yetkililer bu yolda devam ederlerse, ve bu insanların korkularını haklı çıkarırsa, İngiltere bu olanları görmezlikten gelemez. Aksine yükümlülüklerimizi yerine getiririz ve bir alternatif sunarız" dedi.

"İngiltere'nin Hong Kong halkı ile tarihi ve güçlü dostluk bağlarını korumaktan başka seçeneğinin olmadığını" vurgulayan Johnson, "Çin ulusal güvenlik yasasını uygularsa, İngiliz hükümeti göç yasasını değiştirecek ve Hong Kong'da yaşayan BNO pasaportu sahiplerine İngiltere'de 12 aylık yenilenebilir çalışma vizesi verecek, bu da İngiltere vatandaşlığına geçmeyi kolaylaştıracak" ifadelerini kullandı.

Hong Kong'da yaklaşık 350 bin kişi İngiliz Ulusal Denizaşırı (BNO) pasaportuna sahip. İngiltere'nin üzerinde çalıştığı düzenleme ile 2,5 milyon Honk Konglu'nun da bu belgeden istifade edebileceği tahmin ediliyor.

BNO sahiplerinin statüleri İngiltere'den daha kolay konsolosluk yardımı alma hakkı tanısa da bu durum vatandaşlığa eşdeğer değil.

Pekin yönetimi ise, Johnson'a tepki göstererek Çin ve Hong Kong'un iç işlerine müdahale etmeme çağrısında bulundu.

Birleşik Krallık, 1997 yılında Hong Kong'un idaresini Çin'e devretti. Pekin de, Hong Kong'un özerk yapısını korumayı taahhüt etmişti.

ÇİN'İN TEPKİ ÇEKEN 'ULUSAL GÜVENLİK YASASI'

Çin Ulusal Halk Kongresi, 28 Mayıs'ta Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etmişti. Yasa, Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yürürlüğe girecek.

Söz konusu yasa, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.

Çin medyasınca "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin, ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açan yasaya, Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkeler karşı çıkıyor.