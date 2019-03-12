İngiltere de Boeing 737 Max model uçakların uçuşunu yasakladı

İngiltere Sivil Havacılık Kurumu Boeing 737 Max model uçakların ülkedeki ve havasahasındaki tüm operasyonlarını yasakladığını duyurdu. Kararın "önleyici bir tedbir" olarak alındığı belirtildi.

Pazar günü Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının düşmesinin ardından bir dizi ülke bu model uçakların uçuşuna yasak getirdiğini açıklamıştı. Çin, Singapur, Avustralya, Etiyopya, Endonezya, Malezya ve Umman'ın ardından İngiltere de bu model uçakların seferlerini yasakladığını duyurdu.

İngiltere Sivil Havacılık Kurumu ülkedeki havalimanlarında bu uçakların iniş ve kalkışlarının ve İngiltere hava sahasından geçişlerinin bir sonraki uyarıya dek yasaklandığını açıkladı.

Türk Havayolları'na ait 11 adet Boeing 737 Max tipi yolcu uçağı bulunuyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada "gelişmeleri takip ediyoruz" demişti.