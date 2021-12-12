  • BIST 2.035,48
  • Altın 788.92105
  • Dolar 13.8827
  • Euro 15.7135
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

İngiltere' de Sığınmacılara Ölüm Tuzağı

» »
Sığınmacılara Ölüm Tuzağı
İngiltere' de Sığınmacılara Ölüm Tuzağı

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), sığınmacıların İngiltere'ye ulaşmak isterken Marş Denizi'ni geçmek için kullandığı botların insan kaçakçıları tarafından sağlıksız materyallerden üretildiğini ortaya çıkardı. NCA, sığınmacıları taşıyan 'ölüm botlarının' da görüntülerini paylaştı.

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), Fransa'dan Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye sığınmak isteyen, düzensiz göçmenlerin kullanmak zorunda kaldığı son derece tehlikeli botların görsellerini paylaştı. NCA, bu deniz araçlarının insan kaçakçıları tarafından sığınmacılar için üretilen ‘ölüm tuzakları' olduğunu vurguladı.

NCA, insan kaçakçılarının düzensiz göçmenleri bindirdiği tehlikeli botların görsellerini paylaştı. Fransa'dan Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye sığınmak isteyen düzensiz göçmenlerin bindirildiği botların altlarının, ince tahtadan yapılma olduğu ve deniz aracı olarak kullanılmasının son derece tehlikeli olduğu vurgulandı.

Yetkililer, sergilenen botlardan birinin tabanında kullanılan ince tahtanın ağırlığa dayanamayıp su aldığını, botun bazı yerlerinin koli bandıyla tutturulduğunu ve içindeki 27 kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirtti.

NCA açıklamasında “Son aylarda, bazen 10 metre uzunluğa kadar olan daha büyük şişme botların kullanılmasına yönelik bir eğilim görüldü. NCA, bu büyük gri veya siyah markasız araçların çoğunun ticari kullanımının çok az olduğuna veya hiç olmadığına ve insan kaçakçıları için özel olarak üretildiğine inanıyor” dendi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de Omicron Önlemleri: Evden Çalışma, Covid Pasaportu, Maske08 Aralık 2021 Çarşamba 22:22
  • Boris Johnson kılık değiştirip baskın yaptı07 Aralık 2021 Salı 11:04
  • İngiltere Parlamentosunda Dikkat Çeken İddia! Tuvaletlerde Kokain06 Aralık 2021 Pazartesi 23:23
  • Financial Times’tan Türkiye analizi: Erdoğan’ın kontrolünü sağlamlaştırdı03 Aralık 2021 Cuma 12:07
  • İngiltere Başbakanı Johnson 3’üncü doz aşısını oldu03 Aralık 2021 Cuma 11:16
  • Boris Johnson, Facebook’a ateş püskürdü02 Aralık 2021 Perşembe 10:18
  • Kahin dizi Simpsonlar yeni bir meslek yarattı30 Kasım 2021 Salı 13:29
  • İngiltere'de kar fırtınası nedeniyle 61 kişi, üç gündür bir pubda mahsur!29 Kasım 2021 Pazartesi 15:25
  • Kraliyet ailesinde yeni iddia: Irkçılıkla suçlanan kişi Prens Charles'tı29 Kasım 2021 Pazartesi 14:36
  • ‘Doğmamalıydım’ Diyerek Annesinin Doktoruna Tazminat Davası Açtı26 Kasım 2021 Cuma 17:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti