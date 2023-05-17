İngiltere Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed: İngiltere’nin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumu değişmedi

Fileleftheros gazetesi, İngiltere Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, İngiltere’nin Kıbrıs sorununun çözümü modeline ilişkin tutumunun değişmediğini savundu.

“MÜZAKERELERİN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN YETERLİ ZEMİN BULUNABİLİR”

Habere göre, Lord Ahmed, İngiltere’nin, Kıbrıs sorununa siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde adil, kalıcı ve Birleşmiş Milletler (BM) parametrelerine dayanan bir çözüm bulunabilmesi için BM’nin ortaya koyduğu çabaları desteklemeyi sürdürdüğünü söyledi.

Ahmed ayrıca, Kıbrıs’taki tarafların tezleri arasında farklılıkların devam ediyor olmasına karşın resmi müzakerelerin başlayabilmesi için yeterli zeminin bulunabileceğine inandıklarını da sözlerine ekledi.