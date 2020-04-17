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İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Çin'in zor soruları yanıtlaması gerekecek"

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İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Çin'in zor soruları yanıtlaması gerekecek"
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Çin'in zor soruları yanıtlaması gerekecek"

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) nasıl ortaya çıktığına ve salgının çok daha önce durdurulma ihtimali olup olmadığına dair zor soruları yanıtlaması gerekeceğini söyledi.

Raab, günlük basın toplantısında, Çin'le "hesaplaşmayla" ilgili bir soru üzerine, virüsün ortaya çıkması dahil salgınla ilgili gelişmelerin sonradan gözden geçirilmesi ve bunda da bilimin yönlendirmesinin esas alınması gerektiğini belirtti.

Salgının uluslararası iş birliğinin önemini gösterdiğini ve İngiltere'nin vatandaşlarını ülkeye getirmede Çin'le iyi bir şekilde çalıştığını kaydeden Raab, "Meselede tüm açıları dikkate almalı ve dengeli olmalıyız. Ancak hiç şüphe yok ki bu krizden sonra işler eskisi gibi olmaz. Bunun (virüs) nasıl ortaya çıktığı ve çok daha önce durdurulma ihtimali olup olmadığına dair zor sorular sormamız gerekecek." dedi.

Raab, bu sözlerinin uygulamada yeni gümrük vergileri veya İngiltere'deki Çin yatırımlarına kısıtlama anlamına gelip gelmediğine ilişkin bir soru üzerine ise İngiltere'nin ortaklarıyla çalışacağını ve virüsün ortaya çıkışıyla ilgili soruların cevabı bilinmeden belirli bir karar alınamayacağını ifade etti.

"ÇİN SORUMLU TUTULMALI"

İngiltere dış istihbarat servisi MI6'nın eski şefi John Sawers, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, Çin'in Kovid-19 salgını konusunda dünyadan başlangıçta bilgi gizlediğini ve sorumlu tutulması gerektiğini söylemişti.

140 binden fazla kişinin ölümüne neden olan virüs, 2019'un sonunda Çin'in Vuhan kentindeki bir canlı hayvan pazarından çıkarak dünyaya yayılmıştı.

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