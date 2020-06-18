İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Sadece kraliçeye ve eşime diz çökerim

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ırkçılık karşıtı eylemlerin sembolü haline gelen 'diz çökmenin' kendisi için farklı anlamı olduğunu söyleyerek "Sadece kraliçenin ve eşimin önünde diz çökerim" dedi.

Katıldığı bir radyo programında 'Siyahların Hayatı Önemlidir' eylemlerini değerlendiren Raab, "Sanki 'Games of Thrones' (Taht Oyunları) dizisinden etkilenerek başlamış gibi" dediği diz çökmenin itaat ve boyun eğmeyi sembolize ettiğini söyledi.

Raab, "Protesto etmek için siz bu harekete katılır mısınız?" sorusuna ise, "Ben sadece iki kişi önünde diz çökerim. İlki kraliçe, diğeri ise evlenme teklifi ettiğim eşim" yanıtı verdi.

Dışişleri Bakanı, "Diz çökme benim için özgürleşmeden çok boyun eğme ve itaat anlamına geliyor. İnsanlar farklı görüşte olabilir, yani kişisel tercih meselesi" yorumunu yaptı.

Sözlerinin yanlış anlaşılmaması için daha sonra Twitter'dan açıklama yapan bakan, "Eğer insanlar diz çökmek istiyorlarsa onların tercihi ve saygı duyarım. Ayrımcılığa ve adaletsizliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

George Flyod'un ölümü ve diz çökme eylemi

ABD'de, George Flyod adlı siyahinin gözaltına alındığı sırada nefessiz kalarak hayatını kaybetmesi tüm dünyayı ayaklandırmış, günler süreneylemlerde göstericiler ırkçılığı diz çökerek protesto etmişti.

46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmişti.

Diz çökme eylemi ise ilk kez 4 yıl önce, Amerikan futbolu sahalarında doğmuştu. San Francisco 49ers takımının yıldız futbolcusu Colin Kaepernick, 2016 yılında San Diego Chargers'a karşı oynanacak maç öncesi Amerikan milli marşı çaldığı sırada tek dizi üzerine çökerek ABD'li siyahilere yönelik polis şiddetini protesto etmişti.