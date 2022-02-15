İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Rusya yakında Ukrayna’yı işgal edebilir

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde artan gerginliğe ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında 100,000’den fazla askeri bulunuyor. Rus siyasi liderler, Batı ülkelerinin işgal suçlamalarını reddediyo, ancak Kiev’in NATO’ya katılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere talepleri karşılanmadığı takdirde “askeri-teknik” önlemler alabileceğini dile getiriyorlar.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden dün yaptıkları telefon görüşmesinde diplomasinin önemli olduğu konusunda anlaştılar ancak Truss Ukrayna’nın yakında işgal edilebileceğini ve Rus birliklerinin Kiev’e “çok, çok hızlı” ulaşabileceğini söyledi.

Trus Sky News’e yaptığı açıklamada, “Bu, Avrupa genelindeki istikrarla ilgili.Bu daha kapsamlı küresel istikrarla ve saldırganlara verdiğimiz mesajla ilgili ve Vladimir Putin’e saldırganlığın mükafatı olamayacağı mesajını vermemiz gerekiyor” dedi.