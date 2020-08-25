İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan İsrail Ve Filistin Arasındaki Diyaloğu Yeniden Başlatma Girişimi

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İsrail ile Filistin arasında diyaloğun yeniden başlatılması için Batı Kudüs ve Ramallah'ı ziyaret ediyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İsrail ile Filistin arasında diyaloğun yeniden başlatılması için Batı Kudüs ve Ramallah'ı ziyaret ediyor.

Raab, İsrail ve Filistin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında ilk olarak Batı Kudüs'te İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile görüştü.

Görüşmenin ardından iki bakanın düzenlediği ortak basın toplantısında Raab, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasından memnuniyet duyduklarını ve bu anlaşmayı desteklediklerini belirtti.

RAAB'DAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

BAE ile varılan anlaşma sonrası İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planını geçici süre askıya almasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Raab, "Bunun (ilhakın askıya alınması) iki tarafın diyalog yoluyla varacağı iki devletli çözümle mümkün olacak kalıcı barışın sağlanması için atılan ilk adım olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi ise Lübnan Hizbullahı'nı terör örgütü olarak tanıması nedeniyle İngiltere'ye teşekkür etti.

İNGİLTERE'YE "İRAN" SİTEMİ

Ashkenazi, Birleşmiş Milletler'in (BM) İran'a uyguladığı silah ambargosunun uzatılmasına İngiltere, Almanya ve Fransa'nın karşı çıkmasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"E3 ülkesi olan dostlarımızın (Almanya, Fransa ve İngiltere) İran'a uygulanan silah ambargosunun uzatılması için yapılan oylamaya destek vermemesi bizi hayal kırıklığına uğrattı. İran'ın saldırganlığını durdurmak için gösterilen uluslararası çaba sözlerle değil eylemle ifade edilmelidir. İran'a karşı yaptırımların yeniden uygulanması talebinde ABD'nin yanında yer almaya çağırıyorum."

Raab, Dışişleri Bakanı Ashkenazi'nin ardından Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüştü.

İngiltere Dışişleri Bakanı, Başbakan Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmenin ardından Ramallah'a geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Muhammed Iştiyye ile bir araya gelecek.