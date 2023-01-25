  • BIST 5.209,99
  • Altın 1164.253
  • Dolar 18.8076
  • Euro 20.4321
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

İngiltere Dışişleri Bakanından Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalar

» »
İngiltere Dışişleri Bakanından Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalar
İngiltere Dışişleri Bakanından Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalar

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly’nin, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Rumlara, Kıbrıs sorununun kalıcı ve barışçıl çözümü için çalışmayı sürdüreceği güvencesi verdiği ifade edildi.

Alithia'da yer alan habere göre, Cleverly geçen Pazartesi akşamı “Kıbrıs’ın Muhafazakâr Dostları” örgütünün Londra’da düzenlediği etkinlikte konuşma yaptı.

Habere göre, Cleverly, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Rumlara Kıbrıs sorununun kalıcı ve barışçıl çözümü için çalışmayı sürdüreceği güvencesi verdi ve bunun görevde olacağı süre içerisinde gerçekleşmesini umduğunu ifade etti.

Gazete, geleneksel olarak İngiliz parlamentosundaki bir salonda gerçekleştirilen yıllık etkinliğe, İngiliz muhafazakâr partisinden birçok milletvekili, büyükelçiler, aynı zamanda örgütün birçok üyesinin katıldığını yazdı.

Cleverly’nin etkinlikte yaptığı konuşmanın başında, İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumlara ülkenin kamusal yaşamına katkılarından ötürü teşekkür ettiğini aktaran gazete, Cleverly’nin etkinliği, iki ülke ve halk, aynı zamanda Muhafazakâr Parti ile İngiltere’de yaşayan Rumlar arasındaki güçlü bağları kutlama fırsatı olarak nitelendirdiğini de kaydetti.

 

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da atıfta bulunarak, çözüm bulunmasına ilişkin arzularını teyit etmek istediğini de dile getiren Cleverly, bunun hiç kimsenin devam etmesini istememesi gerektiğini düşündüğü bir anlaşmazlık olduğunu savundu.

Cleverly, Kıbrıs sorununa kalıcı, barışçıl bir çözüm getirmek için çalışmaya devam edeceklerini ve bunu görevinin başındayken başarılacak bir şey olduğunu umduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan “Kıbrıs’ın muhafazakâr dostları” örgütünü temsilen söz alan Jason Haralambus ise konuşmasında, iki ülke arasındaki tarihi ve yakın bağlara değinerek “İngiltere’de yaşayan Rumların, vatanlarını, Türk makamlarının ileriye götürdüğü gibi iki devlete ayrılmış değil, yeniden birleşmiş bir şekilde görme arzularını” dile getirdi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Kuzey Londra milletvekili ve “Kıbrıs’ın muhafazakâr dostları” başkanı Teresa Viliers ise konuşmasında, İngiltere’deki Rum dostu milletvekillerinin, özgür ve birleşik bir Kıbrıs kampanyasına bağlı olmalarının önemine işaret etti.

Etkinliğin devamında söz alan Rum Yönetimi’nin Londra’daki Yüksek Komiseri Andreas Kakuris ise barışın savaş olmaması değil, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün varlığı olduğuna işaret ederek, bunların kendi ülkesinde olmadığı iddiasında bulunduğunu ekledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu25 Ocak 2023 Çarşamba 12:18
  • 64 Yaşındaki Şahıs Kayıp25 Ocak 2023 Çarşamba 12:14
  • Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu25 Ocak 2023 Çarşamba 11:58
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı askerlik duyurusu yayımladı25 Ocak 2023 Çarşamba 11:19
  • Ombudsman: İçişleri Bakanlığı’nın hatası veya ihmali bulunmadığı belirlenmiştir25 Ocak 2023 Çarşamba 11:16
  • Sağlık Bakanı: Türkiye'de olan ilaçlar KKTC'ye de gelecek25 Ocak 2023 Çarşamba 11:12
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (25 Ocak Çarşamba)25 Ocak 2023 Çarşamba 09:37
  • İçişleri Bakanlığı İntibak Komisyonu toplantılara başladı24 Ocak 2023 Salı 20:22
  • Milli Eğitim Bakanlığı 1’inci Felsefe Olimpiyatları ödül töreni yapıldı24 Ocak 2023 Salı 20:07
  • Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi24 Ocak 2023 Salı 19:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti