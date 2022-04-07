İngiltere Ekonomi Bakanı Sunak’ın eşinin vergi statüsü tartışma yarattı

İngiltere'nin Ekonomi Bakanı Rishi Sunak'ın eşi Akshata Murthy'nin İngiltere'de yaşayıp para kazanmasına rağmen ikametinin Hindistan'da olduğu ortaya çıktı. Milyarder bir ailenin kızı olan Murthy'nin durumu İngiliz kamuoyunun tepkisini çekti.

İngiltere Ekonomi Bakanı Rishi Sunak’ın eşi Akshata Murthy’nin İngiltere’de yaşamasına rağmen ikametgahının başka bir ülkede olduğu ve bu sayede daha az vergi ödediği ortaya çıktı.

İngiltere’de “non-dom” olarak da bilinen bir statüde yer aldığı belirtilen Murthy’nin böylelikle İngiltere dışında kazandığı paranın vergisinin İngiltere’de ödemediği kaydedildi. Milyarder bir ailenin kızı olan Murthy, moda tasarımcısı olarak yaşamını sürdürürken bu ifşa İngilizlerin tepkisini çekti.

Çift 2009 yılında evlenmişti.

Ekonomi bakanı olan eşi sayesinde Downing Street’te yaşayan Murthy, Hindistan’ın çifte vatandaşlığa izin vermediği için böyle yaptığını açıklarken uzmanlar, vatandaşlığını tutarak “non-dom” statüsünü bırakabileceğini söyledi.

Sunak ile 2009’da evlenen Murthy’nin babası NR Narayana Murthy, Infosys isimli şirketi kurmuştu. 75 yaşındaki babasının yaklaşık 3.5 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor ve kızının da şirkette yüzde 0.91 hissesi var. Bu hissenin değerinin yaklaşık 750 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Murthy’nin geçen yıl Infosys’teki hisseleri sayesinde yaklaşık 12 milyon dolar gelir elde etmişti.

Hindistan’da 1981 yılında kurulan Infosys bünyesinde 290 binden fazla çalışan bulunuyor.