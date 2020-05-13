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İngiltere ekonomisi 2008'den bu yana en hızlı daralmasını yaşadı

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İngiltere ekonomisi 2008'den bu yana en hızlı daralmasını yaşadı
İngiltere ekonomisi 2008'den bu yana en hızlı daralmasını yaşadı

İngiltere ekonomisi 2020'nin ilk çeyreğinde, 2008'deki finansal krizden bu yana en hılzı daralmasını yaşadı.

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun verilerine göre yılın ilk üç ayı ekonomi yüzde 2 daraldı.

2019'da da ekonominin büyüme oranı sıfırdı.

Uzmanlar, ekonomi yeniden toparlanmadan önce, ikinci çeyrekteki düşüşün ilk çeyrekten daha büyük olacğaını tahmin ediyor.

Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiltere’de ekonominin küçülmesinin “sürpriz olmadığını” koronavirüs salgınının İngiltere’yi, dünyadaki başka birçok ülke gibi büyük oranda etkilediğini söyledi:

“Bu sebeple insanların işleri, gelirleri ve temel ihtiyaçları için, iş yerlerini desteklemek için eşi görülmemiş adımlar atıyoruz. Bu şekilde bu süreci atlatabiliriz daha güçlü olarak çıkabiliriz.”

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