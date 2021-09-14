  • BIST 1.433,930
  • Altın 485,54
  • Dolar 8,4350
  • Euro 9,9500
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

İngiltere, FETÖ firarisi Akın İpek'in temyiz başvurusunu reddetti

» »
Londra'ya kaçan FETÖ firarisi Akın İpek'in, İpek ve Koza-İpek Holding’e atanan kayyuma karşı İngiltere'de yaptığı temyiz başvurusu reddedildi.
İngiltere, FETÖ firarisi Akın İpek'in temyiz başvurusunu reddetti

Londra'ya kaçan FETÖ firarisi Akın İpek'in, İpek ve Koza-İpek Holding’e atanan kayyuma karşı İngiltere'de yaptığı temyiz başvurusu reddedildi. İngiltere Yüksek Mahkemesi kayyum atamalarının hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Koza Altın, Kamu Aydınlatma Platformu'na konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Açıklamada, davacıların temyiz başvurusunun İngiltere Yüksek Mahkemesince reddedildiği ve bu durumun Koza Altın şirketinin lehine olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kayyumların ve yönetim kurulu üyelerinin atamalarının Türk iç hukuk düzenini ilgilendirdiği yönündeki karar da yer aldı.

Ayrıca kayyum atamalarının Türk hukuku uyarınca geçerli olduğu, bunun İngiliz mahkemeleri tarafından değerlendirilemeyeceği vurgulandı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’de vergi zammı büyük tartışma başlattı09 Eylül 2021 Perşembe 11:36
  • Ofise dönmeleri için ikramiye ve dondurma teklif ediyorlar08 Eylül 2021 Çarşamba 12:39
  • Galler hükümeti veri yasalarını ihlal etti07 Eylül 2021 Salı 12:19
  • Aşılama oranı yüzde 90’a ulaşan ülkede corona vakaları yeniden patladı07 Eylül 2021 Salı 08:57
  • Neo-Nazi gencin arkadaşını öldürme planı03 Eylül 2021 Cuma 13:45
  • İngiltere Savunma Bakanı: İngiltere'nin bir süper güç olmadığı çok açık02 Eylül 2021 Perşembe 21:39
  • İrlanda'dan WhatsApp'a rekor 'veri ihlali' cezası02 Eylül 2021 Perşembe 18:35
  • İskoçya'da koronavirüs: Aşı pasaportu uygulamasına geçilecek02 Eylül 2021 Perşembe 10:19
  • Ölümünden 24 yıl sonra Prens Diana’yla ilgili dikkat çeken iddia: Çocuklarını alıp California’ya gidecekti01 Eylül 2021 Çarşamba 12:29
  • Prens Charles’ın vakfı yolsuzluk iddialarının hedefinde… Adını kullanıp para toplamışlar30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti