İngiltere-Fransa hattında gerilim yükseliyor: Macron’dan Johnson’a “palyaço” yorumu

Fransız medyası, Emmanuel Macron’un yakın çevresine Boris Johnson hakkında yaptığı yorum ve eleştirileri duyurdu.

Fransa’nın haftalık gazetelerinden Le Canard Enchaine, Macron’un yakın çevresine Boris Johnson ile ilgili çok sert ifadeler kullandığını aktardı. Gazete, “Macron, danışmanlarına Johnson’ın kamuya açık açıklamalarında başka bir şey dediğini özel görüşmelerinde ise bambaşka bir şey dediğini söyledi” yorumunu yaparken Macron’un, “Hep aynı sirk içindeyiz” dediğini de yazdı.

“BİR MANKAFA GİBİ DAVRANIYOR”

Macron’un yakın çevresine, “Johnson, Brexit’in İngilizler için felaket sonuçları olacağını çok hızlıca fark etti ve hemen Fransa’yı bu kararın arkasındaki güç olarak suçlamaya çalıştı. Brexit sonrasında ilişkilerin bu kadar kötü olması ve böyle büyük bir ülkenin bir palyaço tarafından yönetilmesini görmek çok üzücü. Johnson bir mankafa gibi davranıyor” dedi.

Konuyla ilgili Elysee Sarayı’ndan bir açıklama gelmedi.