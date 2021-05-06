  • BIST 1.423
  • Altın 480,134
  • Dolar 8,3284
  • Euro 10,0153
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA45'i yerel 64 pozitif vaka...En çok vaka Girne'de...

İngiltere, Fransa'yla yaşanan balıkçılık sorunu nedeniyle Jersey adasına iki donanma gemisi gönderdi

» »
İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, HMS Severn ve HMS Tamar gemilerinin deniz güvenliği devriyesi icra etmek için Jersey'e gönderildiği ve bunun "ihtiyati bir önlem" olduğu belirtildi.
İngiltere, Fransa'yla yaşanan balıkçılık sorunu nedeniyle Jersey adasına iki donanma gemisi gönderdi

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, HMS Severn ve HMS Tamar gemilerinin deniz güvenliği devriyesi icra etmek için Jersey'e gönderildiği ve bunun "ihtiyati bir önlem" olduğu belirtildi.

İngiliz basını, gemilerin İngiltere'ye yaklaşık 85 mil uzaklıktaki adaya perşembe günü varmasının beklendiğini yazarken, Başbakan Boris Johnson'ın Jersey Başbakanı John Le Fondre ve Dışişleri Bakanı Ian Gorst ile görüştüğü ve adaya olan "sarsılmaz desteğinin" altını çizdiği ifade edildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson'ın görüşmede Jersey ile Fransa arasında balıkçılık sorununda acilen diyaloğa ihtiyaç olduğunu söylediği belirtildi.

Bir ablukanın tamamen haksız olacağını kaydeden Johnson'ın, önlem olarak İngiltere'nin durumu izlemek için iki devriye gemisi göndereceği, İngiltere ve Jersey hükümetlerinin bu konuda yakın çalışmaya devam edeceğini vurguladığı aktarıldı.

Fransa tehdit etmişti

Sorun, Jersey'nin, Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması kapsamında, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemesiyle başlamıştı.

Bunun üzerine Fransa, Jersey'nin elektriğini kesme, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulunmuştu.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’nin Ev Sahipliğindeki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı Başladı04 Mayıs 2021 Salı 13:38
  • "Esrarlı şekerleme" yiyen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:41
  • Manchester United taraftarları Old Trafford Stadı'na girerek sahayı işgal etti03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:41
  • İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Kıbrıs Konferansının Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Fırsat Sunduğunu Belirtti27 Nisan 2021 Salı 14:10
  • AB’den İngiltere'ye "Ticaret Anlaşması" Uyarısı27 Nisan 2021 Salı 14:03
  • Başbakan Johnson'ın Üçüncü Karantina Yerine Binlerce Cesedin Yığılmasını Tercih Edeceğini Söylediği İddiası26 Nisan 2021 Pazartesi 14:49
  • Britanya’nın yarısı en az bir doz aşı oldu25 Nisan 2021 Pazar 18:31
  • İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 95 yaşına bastı21 Nisan 2021 Çarşamba 21:36
  • İngiltere’de İşsizlik Yüzde 4,9'a Geriledi20 Nisan 2021 Salı 15:06
  • İngiltere'den 'Britcoin' adımı: Dijital para birimi için özel ekip kuruldu19 Nisan 2021 Pazartesi 17:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti