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İngiltere Genelkurmay Başkanı Rusya’yı Uyardı: Savaş Nedeni Sayarız

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İngiltere Genelkurmay Başkanı Radakin, Rusya’nın dünyada iletişimi sağlayan deniz altındaki iletişim kablolarını kesme ihtimali olduğunu belirterek, bunu “savaş nedeni” sayacakları uyarısında bulundu.
İngiltere Genelkurmay Başkanı Rusya’yı Uyardı: Savaş Nedeni Sayarız

İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, Rusya'nın deniz altındaki iletişim kablolarını kesmesinin “savaş nedeni” sayılacağını söyleyerek Rusya'ya karşı sert açıklamalarda bulundu.

Göreve kasım ayında başlayan Radakin, The Times gazetesine verdiği röportajda, Rusya'nın denizaltı aktivitesinin ve su altındaki faaliyetlerinin son 20 yılda ciddi ölçüde artırdığını belirtti.

Dünyadaki iletişimi önemli bölümünün deniz altındaki iletişim kablolarına bağlı olduğunu kaydeden Radakin, “Rusya bu deniz altı kablolarını tehdit etme konusunda kapasitesini geliştirdi” dedi.

Radakin, Rusya’nın askeri gücüyle rekabet etmek için hipersonik silahlar geliştirmeye başlayacaklarını da söyleyerek “Bu silahlar bizde yok ama olmalı” diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna sınırında artan gerilimden de endişe duyduklarını kaydeden Radakin, olası bir askeri çatışmaya karşılık vermek amacıyla kabineye askeri seçenekler sunduğunu sözlerine ekledi.

İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ RUS DENİZALTIYLA ÇARPIŞMIŞTI

İngiliz yetkililer, bu hafta yaptıkları açıklamada, 2020'de Kuzey Atlantik'te bir İngiliz savaş gemisinin takip ettiği Rusya'ya ait bir denizaltıyla çarpıştığını duyurmuştu.

İki ülke arasındaki gerilimi gözler önüne seren olayda, İngiliz savaş gemisinin iletişim kablolarının güvenliğini sağlamak üzere Rus denizaltısını takip ettiği belirtilmişti.

İngiltere'nin eski Genelkurmay Başkanlarından Orgeneral Stuart Peach de, Rusya’nın küresel iletişim hatlarına ve deniz altından geçen internet kablolarına tehdit oluşturabileceğini, NATO'nun bu konuda önlem aması gerektiğini söylemişti.

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