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İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Patrick’ten askerlere: Cephede Rusya’yla yüzleşmeye hazır olmalısınız

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İngiltere'nin yeni genelkurmay başkanı General Sir Patrick Sanders, tüm ordu mensuplarına gönderdiği bir mesaj ile cephede Rusya ile yüzleşmeye hazır olmaları gerektiğini söyledi.
İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Patrick’ten askerlere: Cephede Rusya’yla yüzleşmeye hazır olmalısınız

İngiltere'nin yeni genelkurmay başkanı General Sir Patrick Sanders, tüm ordu mensuplarına gönderdiği bir mesaj ile cephede Rusya ile yüzleşmeye hazır olmaları gerektiğini söyledi.

George Bowden
BBC News

 

Geçen hafta göreve başlayan Sir Patrick, BBC tarafından görülen 16 Haziran tarihli mesajda Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, İngiliz ordusunun ülkeyi korumaya ve kara savaşlarına hazır olması gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

Sir Patrick, ordunun Rusya'yı yenecek bir kapasiteye sahip olması gerektiğini belirtti.

BBC Savunma Muhabiri Jonathan Beale'e konuşan bir savunma kaynağı, Savunma Bakanlığı'nın iç ağında yayınlanan mesajın tonunun şaşırtıcı olmadığını; tüm orduların savaşmak için eğitim almasına rağmen son dönemde koşulların açıkça değiştiğini söyledi.

'Kara savaşları ihtimali'

General Sir Patrick, 1941'den bu yana Avrupa'da kıtanın büyük güçlerinden birine karşı kara savaşı yürütme ihtimali varken göreve başlayan ilk genelkurmay başkanı olduğuna dikkat çekti ve ekledi:

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ana varlık nedenimizi tekrar vurguluyor: İngiltere'yi savunmak, karada savaşmaya ve kazanmaya hazır olmak, gücümüzle Rus saldırganlığını caydırmak.

"Dünya 24 Şubat'tan bu yana değişti ve şimdi müttefiklerimizle birlikte savaşarak Rusya'yı yenilgiye uğratabilecek bir orduya sahip olma ihtiyacı yüksek.

"Hedefim ordunun mobilizasyonu ve modernizasyonunu hızlandırmak, NATO'yı güçlendirmek ve Rusya'nın Avrupa'nın daha fazlasını işgal etmesinin önüne geçmek.

"Bizim neslimiz, orduyu Avrupa'da bir savaşa daha hazırlaması gereken nesil."

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, önümüzdeki yıllarda kesintilere maruz kalacak orduya bakış açısını değiştirdi.

İngiltere'de savunma harcamaları 2016-17'den bu yana reel olarak her yıl 3 milyar sterlin arttı.

2010-17 arasında ise reel rakamlarla 6,6 milyar sterlinlik bir kesinti yapılmıştı.

ISS Global Military Balan 2020 raporuna göre Rusya gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 4,14'ünü ordusuna ayırırken İngiltere'de bu oran yüzde 2,33.

Rusya'nın işgali öncesinde, Kasım ayında yaptığı bir konuşmada Başbakan Boris Johnson "Avrupa'da tankların ilerlediği dönemlerin geride kaldığına inandığını" aktarmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığı o günlerde savunma bütçesi hakkındaki görüşleri sorulan Johnson, şunları söylemişti:

"Avrupa kıtasında büyük tank savaşları yapmak gibi eski konseptlerin miadını doldurduğunu kabul ediyoruz. Yatırım yapmamız gereken daha iyi şeyler var.

"Gelecekte savaşlar gelişmiş hava sistemleri ve siber stratejilerle yürütülecek ve bizim de orada olmamız lazım."

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