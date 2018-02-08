İngiltere Göbeklitepe’yi konuşacak

İngiliz Arkeolog Dr. Lee Clare, Şanlıurfa’da bulunan 11 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe’nin tarihçesini 22 Şubat’ta Londra’da düzenlenecek etkinlikte anlatacak

Londra’da kurulu en etkin sivil toplum kuruluşlarından Britanya Türk Kadınları Derneği (BTKD), İngiliz Arkeolog Dr. Lee Clare’in, 22 Şubat’ta Büyükelçilik Rezidansında Göbeklitepe’nin tarihçesini anlatacağını suyurdu.BTKD’nin Onursal Başkanı Sefire Esra Bilgiç’in evsahipliğinde düzenlenecek yemekli konferansta, tanınmış İngiliz arkeolog Dr. Lee Clare, 11 bin yıllık geçmişe sahip, dünyanın en eski ibadet yeri ve tapınağı kabul edilen Göbeklitepe hakkında kapsamlı bir sunum yapacak.

Şanlıurfa yakınlarında bulunan Göbeklitepe konusunda Almanya Arkeoloji Enstitüsü öğretim üyesi Dr. Lee Clare, arkeolojik çalışmaları 1995 yılından bu yana devam eden Göbeklitepe konusunda, slayt gösterisi ile ayrıntılı bilgi verecek.Arkeoloji dünyasında bulunuşu büyük heyecan ve yankı uyandıran Göbeklitepe, bugüne kadar bilinen ibadet merkezleri içinde en eski tarihe sahip olanı.İnsanlık tarihi hakkında bilinenlerin yeniden düşünülmesini sağlayan, yerleşik tarih anlayışını ve bilgilerini değiştirip, dinler tarihini sorgulatan Göbeklitepe’de, 1995 yılından bu yana arkeolojik çalışmalar devam ediyor.

İnşası Milattan Önce 10 bin yılına uzanan Neolotik döneme ait Göbeklitepe, İngiltere’de bulunan Stone Henge’den 7 bin, Mısır piramitlerinden ise 7 bin 500 yıl daha eski. Ayrıca yerleşik hayata geçişi temsil eden kültür bitkisi buğdayın atasına da Göbeklitepe eteklerinde rastlanması açısından da ayrı bir öneme sahip.İnşa edildikten bin yıl sonra üstleri insanlar tarafından kapatılarak gömülen bu tapınaklar, 20’inci asrın sonunda, 21’inci yüzyılın başında yeniden gün ışığına çıkmaya başladı.

İlk tapınağın, dolayısıyla ilk inanç merkezinin olması açısından arkeolojik açıdan büyük öneme sahip Göbeklitepe’de 20 tapınak belirlendi ve bunlardan altısı bugüne kadar gün ışığına çıkartıldı.BTKD’nin etkinliğinin geliri, Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) ile BTKD’nin Eğitim Projeleri’ne bağışlanacak. (yenicaggazetesi.com.tr)