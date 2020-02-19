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İngiltere göçmen yasalarını değiştiriyor: İş teklifi ve İngilizce bilgisi zorunlu hale geliyor

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Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden hukuken 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, göç yasalarında kapsamlı değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.
İngiltere göçmen yasalarını değiştiriyor: İş teklifi ve İngilizce bilgisi zorunlu hale geliyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 31 Aralık 2020'de serbest dolaşım uygulamasının sona ermesiyle birlikte AB ve AB dışı ülkelerin vatandaşlarının bundan sonra aynı göç düzenlemelerine tabi olacağı belirtildi.

Bakanlık, şirketlerden Avrupa'dan gelen "ucuz işgücünün" payını azaltarak, kendi çalışanlarına ve otomasyon teknolojilerine yatırım yapmalarını istedi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, yeni sistemin ülkeye "en parlak ve en iyilerin" getirilmesini amaçladığını söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise yeni düzenlemelerin işgücünün ilgisini azaltacak "düşmanca bir ortam" yaratacağını söyleyerek, eleştirdi.

Yeni sistem neler getiriyor?

Hükümetin getirmeyi planladığı yeni düzenlemelerin temelinde puan sistemi yer alıyor.

Buna göre, bir kişiye İngilizce bilip bilmemesi, İngiltere'de sponsorluğa uygun bir kurumdan iş teklifi alıp almamış olması, eğitim düzeyi ve çalışacağı sektörlerde belirlenen kriterlere göre belli bir puan veriliyor.

Bir kişinin İngiltere'ye göçmen olarak gelebilmesi için toplamda 70 puana ulaşması gerekiyor.

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Örneğin, İngilizce bilmek ve "sponsorluğu onaylanmış bir kurum" tarafından iş teklifi yapılmış olmak kriterleri, başvuran kişiye 50 puan sağlıyor.

Sponsorluk için gereken asgari yıllık brüt ücret de 30 bin sterlinden 25 bin 600 sterline indiriliyor.

Uygulanması öngörülen kriterler ve puanları şöyle:

Zorunlu KriterlerPuanı
Onaylanmış bir sponsordan iş teklifi20
Yeteneklere uygun bir iş20
Gereken düzeyde İngilizce10

 

Maaş KriterleriPuanı
£20.480-£23.0390
£23.040-£25.59910
£25.600 ve üstü20

 

Ek KoşullarPuanı
İhtiyaç olan sektörlerde iş20
İşin alanında doktora10
Teknoloji alanında doktora20

İş teklifi olmayanlar gelebilecek mi?

Sponsorluk hakkı onaylanmış bir kurum tarafından iş teklifine sahip olmak, AB vatandaşları için de göçmenlik başvurularında aranacak kriterler arasına ekleniyor.

Böylece, sponsorluğun kriterlerden biri haline getirilmesiyle artık kendi işini kurmak amacıyla İngiltere'ye gelmenin de önü kapanmış oluyor.

Bu durumun bir diğer etkisi de, kalifiye olmayan elemanların ülkeye gelişinin zorlaşması. Bu da, kalifiye olmayan işlerde eleman ihtiyacı doğacağı yönünde eleştirilerin yapılmasına neden oluyor.

Hükümet, Brexit sonrası statüleri değişmeden İngiltere'de kalmak için başvuran 3,2 milyon AB vatandaşının kalifiye olmayan eleman ihtiyacını karşılayacağını söylüyor.

Ayrıca, tarım sektöründe çalışmak üzere mevsimlik göçmen işçi programına kabul edilecek kişi sayısını 40 bine çıkarılması ve her yıl 20 bin gencin kabul edildiği gençlik çalışma sistemindeki kişi sayısının artırılması planlanıyor.

Hükümet ayrıca, kalifiye olmayan eleman ihtiyacı duyan şirketlere yardımcı olmak üzere bazı adımlar atılacağını da belirtiyor.

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