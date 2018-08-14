İngiltere 'Hemeopati'yi kamusal sağlık güvencesinin dışında bıraktı

İngiltere'de hemeopati tedavisinin finanse edildiği son bölgeler olan Bristol, North Somerset ve South Gloucestershire'da hemeopati ilaçlarının artık finanse edilmeyeceği açıkladı.

Kinik Devreye Alma Grubu adına açıklama yapan Dr Jonathan Hayes, Kanıtlarla bilgilendirilmiş bir organizasyon olmak için çok çalıştıklarını, insanlara en geniş çapta tedavi ve bakım sunmak için tüm kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmaları gerektiğini ifade ederek, hemeopati finansmanı kararının, bu konuda atılmış bir adım olduğunu belirtti.