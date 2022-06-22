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İngiltere hükümeti, gerekli gördüğünde AİHM kararlarını uygulamamak için İnsan Hakları Yasası'nı değiştirmek istiyor

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İngiltere hükümeti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen kararların gerekli görülmesi halinde uygulanmamasını öngören İnsan Hakları Yasası'ndaki değişiklik teklifini bugün Parlamento'ya sunacak.
İngiltere hükümeti, gerekli gördüğünde AİHM kararlarını uygulamamak için İnsan Hakları Yasası'nı değiştirmek istiyor

Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, yasada yapılacak değişiklikle İngiltere'de öncelikle İngiliz yasalarının temel alındığını netleştirmek istediklerini söyledi.

Raab yasada yapılacak değişiklikle birlikte, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf herhangi bir devlet hakkında geçici tedbir alınabilmesine olanak veren AİHM İçtüzüğü'nün 39'uncu maddesinin, iç hukukta kamu kurumlarını veya yetkililerini bağlamadığının açıkça belirtileceğini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, yasada yapılacak değişiklikle İngiltere'de öncelikle İngiliz yasalarının temel alındığını netleştirmek istediklerini söyledi.

Raab yasada yapılacak değişiklikle birlikte, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf herhangi bir devlet hakkında geçici tedbir alınabilmesine olanak veren AİHM İçtüzüğü'nün 39'uncu maddesinin, iç hukukta kamu kurumlarını veya yetkililerini bağlamadığının açıkça belirtileceğini kaydetti.

Merkezi Fransa'nın Strasbourg kentinde olan AİHM geçen hafta İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın sığınmacıları sınır dışı ederek Ruanda'ya gönderilmelerini engelleyen bir tedbir kararı almıştı.

Karar sonrası İngiltere'den bazı sığınmacıları Ruanda'ya götürecek uçuş iptal edilmişti.

ngiltere hükümeti, İnsan Hakları Yasası'nda değişiklik yaparak, sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesinin engellenmesi gibi kararları gerekli gördüğünde uygulamama yetkisine sahip olmak istiyor.

'İnsan hakları ihlallerinin önünü açabilir'

Ülkede tasarıya karşı çıkanlar bir çifte standart yaratıldığını ve hükümete hukuk alanında çok fazla yetki verildiğini söylüyor.

Hükümetin ilk olarak Aralık ayında açıkladığı yasa değişikliği teklifi, hukukçular tarafından da "kafa karıştırıcı ve gereksiz" bulunmuş ve eleştirilmişti.

İngiltere Hukuk Cemiyeti Başkanı Stephanie Boyce, İnsan Hakları Yasası'nda yapılması öngörülen değişikliğin ülkede insan hakları ihlallerinin önünü açabileceğini söyledi:

"Bu, İngiliz hukuku için geriye doğru atılmış bir adımdır. Yetkililer, bazı hak ihlallerini kabul edilebilir olarak görmeye başlayabilir."

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