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İngiltere hükümeti koronavirüse karşı yeni ekonomik önlemlerini açıkladı: Şirketlerin KDV ödemeleri erteleniyor

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İngiltere hükümeti koronavirüse karşı yeni ekonomik önlemlerini açıkladı: Şirketlerin KDV ödemeleri erteleniyor
İngiltere hükümeti koronavirüse karşı yeni ekonomik önlemlerini açıkladı: Şirketlerin KDV ödemeleri erteleniyor

ngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bakanlarıyla yaptığı basın toplantısında koronavirüsün İngiltere ekonomisine getireceği yüke karşı birtakım önlemler açıklandı.

Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın açıkladığı önlemler şu şekilde:

  • İşe gitmeyen çalışanların maaşlarını tavanı maaşın yüzde 80’i ve 2.500 pound olmak üzere hükümet ödeyecek.
  • Haziran ayının sonuna şirketlerin önümüzdeki çeyrek KDV ödemeleri ertelenecek. Bu ekonomiye 30 milyar pound enjekte edilmesi anlamına geliyor.
  • Bireylerin gelir vergisi ödemeleri ertelenecek.
  • Şirketlere işleri sekteye uğradığı için verilecek kredilere12 ay boyunca faiz uygulanmayacak.
  • Sosyal güvenlik ödemeleri önümüzdeki 12 ay boyunca bin pound artacak.
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