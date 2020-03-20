İngiltere hükümeti koronavirüse karşı yeni ekonomik önlemlerini açıkladı: Şirketlerin KDV ödemeleri erteleniyor

ngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bakanlarıyla yaptığı basın toplantısında koronavirüsün İngiltere ekonomisine getireceği yüke karşı birtakım önlemler açıklandı.
Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın açıkladığı önlemler şu şekilde:
- İşe gitmeyen çalışanların maaşlarını tavanı maaşın yüzde 80’i ve 2.500 pound olmak üzere hükümet ödeyecek.
- Haziran ayının sonuna şirketlerin önümüzdeki çeyrek KDV ödemeleri ertelenecek. Bu ekonomiye 30 milyar pound enjekte edilmesi anlamına geliyor.
- Bireylerin gelir vergisi ödemeleri ertelenecek.
- Şirketlere işleri sekteye uğradığı için verilecek kredilere12 ay boyunca faiz uygulanmayacak.
- Sosyal güvenlik ödemeleri önümüzdeki 12 ay boyunca bin pound artacak.
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