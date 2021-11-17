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İngiltere ile Yunanistan arasındaki "heykel" krizi bitmiyor

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan, British Museum'da sergilenen Partenon Heykelleri'nin ülkeye iadesini istedi.
İngiltere ile Yunanistan arasındaki "heykel" krizi bitmiyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan, British Museum'da sergilenen Partenon Heykelleri'nin ülkeye iadesini istedi.

Yunanistan Miçotakis, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşmesinde, "Elgin Mermerleri" olarak da bilinen Partenon Heykelleri konusunda uzun süredir devam eden talebini yineledi. Heykellerin, Yunanistan'a iade edilmesini istedi.

Boris Johnson, Yunan halkının bu konudaki hislerini anladığını, ancak konunun hükümeti değil, British Museum'ı ilgilendirdiğini söyledi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da, "Liderler, bu meselenin İngiliz-Yunan ilişkilerini etkilemeyeceği konusunda anlaştı" denildi.

Heykeller 200 yıldır anlaşmazlık konusu

British Museum, iki ülke arasında yaklaşık 200 yıldır anlaşmazlık konusu olan heykellerin "yasal olarak edinildiğini" iddia ediyor.

Atina ise, Elgin Mermerleri'nin çalındığını belirtiyor. 

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