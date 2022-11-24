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İngiltere: İran asla nükleer silaha sahip olmamalı

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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İran'ın nükleer programını daha da genişlettiğini belirterek, "İçeride kendi halkına zulmeden bir rejim, mutlaka dışarıdaki dost ve müttefiklerimizi de tehdit edecektir." ifadesini kullandı.
İngiltere: İran asla nükleer silaha sahip olmamalı

İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, İran’ın nükleer programını daha da genişlettiğine işaret ederek, bunun rejimin küresel güvenlik için oluşturduğu tehlikenin bir başka kanıtı olduğunu bildirdi.

Bakan Cleverly, “İçeride kendi halkına zulmeden bir rejim, mutlaka dışarıdaki dost ve müttefiklerimizi de tehdit edecektir. İran asla nükleer silah edinmemeli” ifadelerine yer verdi.

E3 ÜLKELERİ, İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMINI KINAMIŞTI

İran, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yeterli iş birliği yapmadığı” gerekçesiyle UAEA Yönetim Kurulunda alınan aleyhte karara tepki olarak Fordo’daki nükleer tesiste uranyumu yüzde 60 saflıkta zenginleştirmeye başladığını duyurmuştu.

“E3” olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya ise dün İran’ın nükleer programını daha da genişletme kararını kınamıştı.

Üç ülkenin ortak açıklamasında, “İran’ın bu adımı, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme sistemine bir meydan okumadır.” ifadesine yer verilmişti.

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