İngiltere İşçi Partisi’nden enerji ağlarını millileştirme planı

Enerji Günlüğü - İngiltere İşçi Partisi, 62 milyar sterlin değerindeki enerji dağıtım şebekesinin millileştirilmesi planı hazırladı.

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda yer alan İşçi Partisi, aralarında enerji dağıtım şebekesinin de olduğu kamu hizmeti şirketlerinin millileştirilmesi planı hazırladı. Partinin açıkladığı plana göre, İngiltere’nin 62 milyar sterlin değerindeki enerji altyapısını kontrol eden şirketler (ev ve iş yerlerine gaz ve elektrik sağlayan boru ve kablolar), İşçi Partisi’nin seçimi kazanmasından kısa bir süre sonra devlet kontrolüne geri alınacak. Buna Ulusal Şebeke ve İskoç Elektrik ve SSE'nin ağ kolları da dahil olacak.

ELEKTRİK VE ISINMA İNSAN HAKKIDIR

İşçi Partisi Başkanı Jeremy Corbyn ve Rebecca Long-Bailey elektrik ve ısınmanın insan hakkı olduğunu belirterek, ekonomiyi karbonsuzlaştırmak için elektrik şebekesinin kamulaştırılmasının kilit önemde olduğunu kaydediyorlar. Enerji ağlarının millileştirilmesi, İşçi Partisi’nin iklim değişikliğiyle mücadele planlarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Parti, altyapıdan elde edilen kârların, temettü olarak hissedarlara verilmek yerine, yeşil ekonomiye yatırılması gerektiğini savunuyor.

LOBİ GRUBUNDAN KINAMA

Öte yandan İşçi Partisi’nin bu planına iş dünyasından tepki gecikmedi. İngiltere iş dünyasının en büyük lobi grubu CBI, İşçi Partisi'nin planını kınadı.