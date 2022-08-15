İngiltere İşçi Partisi'nden hükümete çağrı: Faturalar askıya alınsın

İngiltere İşçi Partisi, elektrik ve doğalgaz faturalarının askıya alınması çağrısı yaptı. İşçi Partisi, petrol ve doğalgaz şirketlerine uygulanan geçici verginin de devam etmesini talep etti.

İngiltere'de, elektrik ve doğalgaza uygulanan tavan fiyatların Ekim ayında üç bin 582 sterline, Ocak'ta ise dört bin 266 sterline yükselmesi bekleniyor. Ancak geçen sene Ekim ayıyla karşılaştırıldığında, tavan fiyatların üç katına çıktığı belirtiliyor. Öte yandan ülkenin anamuhalefet partisi İşçi Partisi, elektrik ve doğalgaz faturalarının askıya alınmasını önerdi.

BBC'nin haberine göre, İşçi Partisi Genel Başkanı Keir Starmer, partisinin önerdiği planın uygulanması halinde ortalama bir hanenin elektrik ve doğalgaz harcamalarında bin sterlin tasarruf edeceğini söyledi. İngiltere hükümetiyse hane halkına kış aylarında yardımcı olmak amacıyla 37 bin sterlin destekte bulunacağını taahhüt etmişti.

Starmer, enerjide tavan fiyatı yıllık mevcut seviye olan bin 971 sterlinde tutmanın enflasyon oranında da yüzde 4'lük bir düşüşe yol açacağını savundu.

İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda yüzde 9,4 ile son 40 senenin en yüksek seviyesine yükseldi. İngiltere Merkez Bankası enflasyon oranının yıl sonunda kadar yüzde 13'e ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

İngiltere hükümeti Mayıs ayında bu şirketlere bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 25 oranında ek vergi uygulanacağını açıklamış ve bununla 5 milyar sterlin gelir sağlayarak, enerji fiyatlarını sübvanse edeceğini açıklamıştı.