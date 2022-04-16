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İngiltere, işgalin başından beri ilk kez eğitim için Ukrayna’ya asker gönderdi

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Rusya-Ukrayna savaşı 52. güne girerken İngiltere’nin işgalin başından beri ilk defa Ukrayna’ya askeri eğitim vermek üzere özel birliklerini gönderdiği ortaya çıktı.
İngiltere, işgalin başından beri ilk kez eğitim için Ukrayna’ya asker gönderdi

İngiltere'nin Ukrayna ordusuna askeri eğitim vermek üzere özel komando birliği gönderdiği bildirildi.

İngiliz The Times gazetesine konuşan Ukraynalı askeri kaynaklar, İngiltere’den özel birliklerin Rus işgalinin başlamasından bu yana ilk kez ülkede konuşlanarak Kiev'deki yerel güçleri eğittiğini duyurdu. İngiliz Özel Hava Kuvvetleri'ne (SAS) bağlı askerlerin bu ay başından bu yana başkent Kiev ve çevresinde Ukrayna askerlerini eğittiği belirtildi.

İngiliz komandoların, Londra'nın Kiev'e verdiği tanksavar füze sistemlerini kullanmayı öğrettiğini aktaran kaynaklar, bu desteğin savaşta çok önemli olduğunu çünkü Ukrayna askerlerinin çoğunlukla bu silahları kullanmayı bilmediğini ifade etti.

İŞGAL ÖNCESİNDE ASKERLERİNİ ÇEKMİŞTİ

İngiltere Savunma Bakanlığı, bu bilgiyle ilgili açıklama yapmayı reddederken Ukrayna'dan birliklerin askeri eğitim için gelecek hafta İngiltere'ye gideceğini duyurdu.

Londra, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014'ten sonra Ukrayna'ya gönderdiği askerleri, işgalin başladığı şubat ayında “Rusya'yla doğrudan bir çatışmadan kaçınmak için” geri çekmişti. İngiltere, Rus işgali nedeniyle Ukrayna'ya en çok silah yardımı yapan ülkelerin başında geliyor.
Ülke, Rusya’nın işgalinden önce Ukrayna'ya 2 bin hafif tanksavar füzesi teslim etmişti. İngiltere'nin verdiği silahlarla Rus uçaklarının ve helikopterlerinin düşürüldüğü görüntüler de Ukrayna ordusu tarafından paylaşılıyor.

Ukrayna'ya askeri destek veren ülkelerden ABD de bu hafta 800 milyon dolarlık yeni silah yardımını duyurmuştu. Pentagon, ABD askerlerinin Ukrayna ordusunu eğitmeye devam edeceğini de bildirmişti.

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