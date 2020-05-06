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İngiltere, İtalya'yı geride bırakarak Avrupa'da en fazla Covid-19 ölümleri yaşanan ülke oldu

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Birleşik Krallık, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 32 bin 313'e yükselmesiyle Avrupa'da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu.
İngiltere, İtalya'yı geride bırakarak Avrupa'da en fazla Covid-19 ölümleri yaşanan ülke oldu

Britanya İstatistik Ofisi'nin açıkladığı yeni verilere göre İngiltere ve Galler'de 24 Nisan haftasına ait 7 bin yeni Covid-19 ölümü daha eklendi. Böylece ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 313 ile Avrupa'nın en yüksek rakamına ulaştı.

Dünya genelinde ise İngiltere nüfusunun beş katı büyüklüğünde olan Amerika Birleşik Devletleri en fazla ölümün gerçekleştiği ülke konumunda bulunuyor.

İngiltere'de Covid-19 ölümlerinin Avrupa'da ilk sıraya çıkması, salgının ilk günlerinde sık önlemler almama taraftarı olan Başbakan Boris Johnson hükümeti üzerindeki baskıyı artıyor.

ABD'de 5 Mayıs tarihi itibariyle 1 milyon 212 bin 955 kişide Covid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 69 bin 925 kişi yaşamını yitirdi. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bini aşarken İspanya'da 25 bin 428 ve Fransa'da 25 bin 201 kişi yaşamını yitirdi.

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